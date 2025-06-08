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影／離譜！BMW男台中七期逆向擋路 吸喪屍菸彈鏘了落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名駕駛BMW轎車的刺青男子，今天凌晨在西屯區超級巨星KTV附近逆向，擋在路中央，警方前往調查時，發現男子身上有俗稱喪屍菸彈的依託咪酯，神智不清，因男子意圖要跑，警方將他拉下車後，依法究辦，另溯源追查毒品來源。

第六警分局市政所今天凌晨在西屯區超級巨星KTV外守望時，發現一名刺青男子（20歲）駕駛BMW轎車，在西屯區河南路三段逆向行駛，還把轎車停在道路中央，形跡可疑。

警方立即上前查看，男子疑似吸食俗稱「喪屍菸單」依託咪酯，神智不清，過程中還企圖換檔駛離現場，警方見狀立即將其拉下車並壓制控制行動，現場查扣疑似毒品及吸食器等，依法帶回偵辦，另溯源追查毒品來源。

第六警分局強調，毒品嚴重危害個人健康與社會安全，毒駕更是陷無辜民眾於危險的境地中，警方將持續查緝毒品犯罪，並嚴厲打擊毒駕情事的發生，確保市民有個安全的生活環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市一名男子今天凌晨駕駛BMW行經西屯區時，逆向擋路，警方查出他疑吸毒，依法查辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名男子今天凌晨駕駛BMW行經西屯區時，逆向擋路，警方查出他疑吸毒，依法查辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名男子今天凌晨駕駛BMW行經西屯區時，逆向擋路，警方查出他疑吸毒，依法查辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名男子今天凌晨駕駛BMW行經西屯區時，逆向擋路，警方查出他疑吸毒，依法查辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名男子今天凌晨駕駛BMW行經西屯區時，逆向擋路，警方查出他疑吸毒，依法查辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市一名男子今天凌晨駕駛BMW行經西屯區時，逆向擋路，警方查出他疑吸毒，依法查辦。記者陳宏睿／翻攝

毒駕 毒品 刺青

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