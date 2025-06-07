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北士科某工地驚傳命案！工人爆口角 他抄鐵條狠敲對方頭部送醫亡
台北市北士科工地上月傳出驚悚命案，兩名工人在工地爆發口角，潘姓男子抄起厚實鐵條猛敲對方頭部，釀大量出血送醫不治，警方獲悉到場，依現行犯逮捕，警詢後依殺人罪送辦，士林地檢署聲請羈押禁見獲准。
北投警方上月11日下午4點多獲報，承德路六段、北士科工地有人大面積出血，到場發現是鬥毆案，警、消先協助傷者張姓男子（47歲）送醫，孰料因昏迷又大量出血送醫不治，由於現場有其他工人目擊，警方當場以現行犯逮捕涉嫌動手的潘姓男子（31歲），並查扣犯案用鐵條一根。
警方詢問得知，死者張男和潘男是因工作認識，雙方過去就互有嫌隙，事發當下又起口角，潘男隨手抄起工地鐵條猛砸對方頭部，見倒地後再狠敲全身，張男陷入昏迷，現場其他人見狀上前勸架並報警。潘男警詢時否認犯行，被警方依殺人罪移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後聲請羈押，法院裁准。
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