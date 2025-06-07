北士科某工地驚傳命案！工人爆口角 他抄鐵條狠敲對方頭部送醫亡

台北市北士科工地上月傳出驚悚命案，兩名工人在工地爆發口角，潘姓男子抄起厚實鐵條猛敲對方頭部，釀大量出血送醫不治，警方獲悉到場，依現行犯逮捕，警詢後依殺人罪送辦，士林地檢署聲請羈押禁見獲准。

北投警方上月11日下午4點多獲報，承德路六段、北士科工地有人大面積出血，到場發現是鬥毆案，警、消先協助傷者張姓男子（47歲）送醫，孰料因昏迷又大量出血送醫不治，由於現場有其他工人目擊，警方當場以現行犯逮捕涉嫌動手的潘姓男子（31歲），並查扣犯案用鐵條一根。