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想分擔家計…2女大生淪柬埔寨豬仔近3個月 今晚平安獲救返台

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想分擔家計…2女大生淪柬埔寨豬仔近3個月 今晚平安獲救返台

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台中市兩名女大學生今年3月誤信赴柬埔寨打工機會，疑遭人口販運集團控制，其中李姓女大生傳訊回台灣跟阿公求救，阿公匯出13萬6千元要救人，但匯款疑似被黑吃黑，對方要求繼續匯款，家屬趕緊向警方及媒體求救；刑事警察局晚間證實，在民間營救組織及外交部、刑事局共同努力下，兩名女大生今晚已被營救回台。

刑事局指出，近期再度發生台中市2名女大生，誤信赴柬埔寨打工機會，疑遭人口販運集團控制。台中市清水警分局受理報案後，通報外交部等相關單位應處，刑事局國際刑警科掌握情況後，與外交部駐外館處及刑事局駐泰國、胡志明聯絡組協力合作，並透過多方管道追查被害女子動態。

據了解，經過家屬及各方努力下，民間營救組織找到窗口，雙方協商後，兩名女大生順利離去，同時外交部、刑事局也介入協調；2名被害人已於昨（6）日離開詐騙園區，今天傍晚已搭機平安返台，目前由台中市轄區分局帶回製作筆錄，以釐清國內招攬手法、境外犯罪集團運作等細節。

台中海線18歲大一李姓女大生，因家境不好，今年3月跟同學林生看到打工訊息便飛出國，結果被帶去柬埔寨，簽證只到4月13日，如今已經逾期將近2個月，李女傳訊回台灣跟阿公求救，說對方要求1人6萬8千元台幣，阿公匯了兩次13萬6千元，但詐團卻說錢被「黑吃黑」，繼續要求匯款，家屬擔心女大生會被轉手賣掉，有生命危險因而報警協助。

家屬指出，李姓女大生媽媽有身心障礙，靠70多歲阿公扶養家中兩個小孫女，李姓女大生滿18歲後，考上大學夜間部，今年3月找到打工訊息，想要幫忙分擔家計，結果卻是落入詐團圈套，直接被帶出國，送進柬埔寨園區限制自由，李女也拍下護照，上頭確實有今年3月14日入境柬埔寨的資料，阿公拿著孫女照片不斷哭泣，女大生媽媽也不斷流淚，擔心女兒會有生命危險，希望能趕快把她救回來。

刑事局指出，根據警方統計與分析，詐騙集團常利用臉書或其他社群媒體刊登高薪徵才廣告，吸引社會經驗不足年輕族群；也有透過熟人介紹，以償還債務、陪同旅遊等名義誘騙出境，一旦抵達當地，實際工作內容往往與原先承諾不符，進而遭限制人身自由、施以暴力凌虐，甚至被轉賣至不同詐騙園區從事非法工作。

警方呼籲，面對不合理的高報酬、全包式海外旅遊或工作招募訊息，務必保持高度懷疑並查證真實性，尤其暑假將至，正值旅遊與求職高峰期，學生族群更應提高警覺，勿因一時疏忽，誤入人口販運陷阱。

台中海線18歲大一李姓女大生，今年3月跟同學林女看到打工訊息便飛出國，結果被帶去柬埔寨，如今已經平安返台。圖／家屬提供
台中海線18歲大一李姓女大生，今年3月跟同學林女看到打工訊息便飛出國，結果被帶去柬埔寨，如今已經平安返台。圖／家屬提供
台中海線18歲李姓女大生，今年3月跟同學林女看到打工訊息便飛出國，家屬提有入境柬埔寨簽證，如今兩人已平安返台。圖／家屬提供
台中海線18歲李姓女大生，今年3月跟同學林女看到打工訊息便飛出國，家屬提有入境柬埔寨簽證，如今兩人已平安返台。圖／家屬提供

詐騙集團 柬埔寨 外交部 台中市

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