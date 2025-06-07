沒錢支付評估費…他被令觀察勒戒 二審這原因發回重裁

黃姓男子去年10月間在台南住處施用毒品，經驗尿呈現陽性反應，檢方原同意他自費戒癮治療後緩起訴，但至醫院報到時無錢支付評估費而令他入勒戒所觀察勒戒，他抗告稱低收入戶且罹巴金森氏症。台南高分院認檢方及原審未使他有尋求扶助機會，撤銷原裁定，發回台南地院。

黃男指出，去年11月21日簽署檢方具結書，也於指定期間至醫院報到，擬自費接受戒癮治療評估，但報到當天才知需自費6000元以上金額，他表示身上現金不夠，是否可請醫院社工幫助，擇日再補還金額而遭拒，未料醫院函覆「個案告知無相關金錢可支付評估費用；故不同意參加戒癮治療計畫」。

他表示，因罹患巴金森氏症，已達失能不良於行，須要長期照護，同時，因屬低收入戶且不諳法律，對於治療費用得聲請補助等節毫無所悉，他才會表示無錢支付評估費用，也不清楚不戒癮治療就要觀察勒戒，所以才沒有戒癮治療。

他坦承犯行，指距上次施用毒品已有10年，是因車禍脊椎受傷才施用毒品減輕疼痛，目前搬家與女兒同住，依據觀察勒戒處分執行條例相關規定，他罹有續發性巴金森氏症，符合身心障礙不能自理生活，及現罹疾病因勒戒有身心障礙之虞，應予拒絕入所，請求法官給予他緩起訴替代療法機會，讓女兒陪同就醫治療戒癮。

台南高分院指出，黃罹有巴金森氏症，經鑑定為重度身心障礙，且為低收入戶，他於指定期間至醫院報到時，雖因經濟因素暫時無資力支付評估費用，並非等同拒絕戒癮治療。他因低收、重度身心障礙具法律扶助雙重身分，惟檢察官並無就此評估他有無扶助以接受戒癮治療意願，即於醫院回覆後向法院聲請觀察勒戒，未給他陳述意見機會。

台南高分院認為，黃之所以戒癮治療被醫院拒絕，並非其無意願，而是無資力，他既有扶助身分，自有機會解決此一困境，檢察官及原審忽視此節，未使他有尋求扶助機會。

台南高分院表示，據查他毒品前科為2015年間，近10年除本案外，並無任何施用毒品紀錄，仍難以他初次至醫院時無相關金錢支付評估費用，遽論他無法完成戒癮治療，必須令入勒戒處所施以觀察、勒戒。二審撤銷原裁定，發回原審法院詳加調查審酌，另為妥適裁定。

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