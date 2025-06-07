泰女運大麻來台他出面取貨全落網 兩人下場大不同

泰籍女子去年10月初，收取3萬餘元泰銖將裝有10包大麻的紫色行李箱送貨來台，過安檢遭識破，她配合檢警循線於2天後逮到出面取貨的蘇淳億，桃園地院依共同運輸二級毒品將泰女判2年10月，執行完畢驅逐出境；蘇男拒認罪遭判13年，可上訴。

審理時，被告蘇男矢口否認有私運大麻毒品進口犯行。但運輸毒品包含從境外發貨、經過海關，到國內收貨的所有環節，收貨人行為也是犯罪的一部分。經合議庭綜合比對運毒入境遭查獲泰女W與所指共犯女子YUII間通訊軟體對話、被告蘇男與共犯「D」間對話，並參酌被告參與取貨遭查獲經過，認定被告蘇對於本案大麻運輸方式、運抵台灣時間、取得大麻的聯繫管道均瞭如指掌，還親自參與自泰國私運大麻來台的收貨階段，確屬整體犯罪至為重要的共犯。

合議庭考量，本案運輸大麻達10086.98公克，可能帶來巨大危害，並綜合被告蘇男的品行、犯罪動機、參與方式、智識程度、家庭狀況及其犯後否認罪行等因素，量處適當之刑。

犯罪事實指出，36歲蘇淳億與通訊軟體TELEGRAM暱稱「D」、「S」去年10月前，透過不詳方式，向LINE稱呼「YUII」及其所屬運毒集團提出送大麻毒品來台的要求，「YUII」接獲指示後，旋即以3萬5千元泰銖的報酬與泰籍女子WICHAINKRUE RAWINNIPA達成協議並接受指揮，負責運輸大麻來台。

去年10月5日凌晨4時，泰女W與YUII約在泰國曼谷機場碰面，YUII交給W女1個夾藏10包大麻（總毛重10958.5公克）紫色行李箱，然後搭乘上午的泰國航空TG632號班機自泰國曼谷機場飛抵，但W女入境時，遭航警及海關察覺託運行李箱有異，因而查獲毒品、當場予以扣押。

檢警為追查幕後貨主設下圈套，藉泰女手機通知YUII，已平安抵達並入住預定「町記憶旅店」701號房，同時也將房卡放在旅店外花圃中，可自行前往拿房卡自行進房內拿取紫色行李箱。

蘇淳億隨即收到「D」指示，同年月7日下午12時47分前往花圃，佯裝路過人觀察、確認無執法人員後，10分鐘後再去取房卡，直到下午2時59分，蘇才持房卡進701房，但在拿走行李箱時遭拘提。

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