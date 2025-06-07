獨／黑幫學霸「京葵」羈押照首曝光 昔日霸氣全消了

竹聯幫仁堂明仁會前會長「京葵」林立騰，涉及教唆幫眾暴力討債及經營「喪屍煙彈」分裝場，4月14日遭檢方聲押禁見獲准，「京葵」羈押禁見2個月後，前天首度被檢方提訊，他現身囚車道時，身形略為發福，昔日霸氣早已不復見，儘管否認施行拘禁，但台北檢署認為他涉多起重大刑案待查，昨天聲請延押，預定下周開庭。

據了解，林京葵（39歲）今年4月落網時，雖強調自己淡出明仁會，但檢警發現他仍具有實質操縱與影響力，且事業版圖擴張至柬埔寨，專案小組清查他資產，發現名下既無登記房產，銀行帳戶也沒什麼存款，好奇問他何時才要引退？而他竟語出驚人說「想賺到10億就退休！」

同案聲請延押包括林立騰心腹，綽號「小安」的明仁會成員劉燿銘、以及3名幫眾，若法院裁定延押，林京葵還要再關押2個月。

據調查，明仁會旗下1名成員今年初與人發生車禍，雙方原本協商賠償60萬元和解，但林京葵卻出面談判，藉由巧立名目方式再將賠償金額拉高至1500萬，逼簽本票才讓對方離開。林京葵立騰對此僅承認確實有打過電話與對方「溝通」，沒脅迫簽本票。

此外，明仁會成員對友人放帳120萬，被害人因高利無力還款，被強押至北市民族東路「宏鑫國際當鋪」拘禁2天，期間林京葵有在場，被認定3人以施行拘禁行為，涉加重妨害自由罪；林京葵不否認案發當天在公司，但強調沒有教唆，拘禁都是其他人自己的行為。

據調查，該當鋪據點平日是劉燿銘負責管理，林京葵經常出入，警方搜索時意外查獲4公斤依托咪酯（喪屍菸彈）、哈密瓜錠44克、丙二醇448克等毒品，研判是毒品分裝場，另在南港租屋處查扣400多萬元現金，懷疑是犯罪所得。

林京葵過去拿過跆拳道金牌保送師大，因行事作風凶狠，素有「黑道學霸」稱號，過去他給人印象總是穿黑西裝，體型偏瘦，髮型相當前衛，但他前天被提訊時，除左腿刺青的明顯標記外，囚衣無法遮蓋略顯發福的體態，加上額頭有一半被頭髮蓋住，令人差點認不出是赫赫有名的「京葵」。

2023年明仁會砸重金包下五星級萬豪飯店辦春酒，找來上百名旗袍辣妹迎賓，現場展示各式超跑，衍生「明仁會之亂」，引發警方強力掃蕩。

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