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宜蘭街頭假車禍真強盜 女業務600萬元金飾險遭搶
桃園一名金飾女業務帶著兩只裝滿金飾的行李箱到宜蘭鋪貨，光天化日下卻遭尾隨、製造假車禍撞人意圖行搶，幸好有熱心路人及時攔阻，搶匪才未得逞，警方已抓人送辦，但行李箱內金飾高達600萬元，女子為何遭搶匪鎖定下手，還要調查。
警方調查，黃姓女子家中在桃園內壢經營金飾加工廠，5日近中午時到加工廠取貨，用兩只行李箱裝著約50兩重金飾，與男友駕車到宜蘭，過程中疑似早就被23歲邱姓嫌犯盯上，駕駛一輛掛假車牌的白色BMW轎車，從桃園一路尾隨到宜蘭。
黃女下午2時許到宜蘭市區，因新民路不好停車，她獨自下車拉著兩只行李線要步行到店家交貨，男友留在車上副駕駛座；此時邱嫌見機，從後方撞倒黃女，趁機將其中一只行李箱拉上車。
幸好附近麵店老闆及路人聽到黃女尖叫聲上前幫忙，搶回行李箱，邱男才落荒而逃。警方昨天下午在南澳鄉漢本車站附近找到犯案用車輛，並在附近防風林找到邱嫌後逮捕歸案。
警方調查，邱嫌是從桃園就一路尾隨被害人，疑是預謀犯案，不排除有共犯或有內神通外鬼的可能，但因邱對案情堅不鬆口，警方還在調查。另外，警方在邱犯案車輛內找到6張偽造車牌、手機、K他命等，依準強盜未遂、偽造文書等罪送辦。
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