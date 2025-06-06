影／擊斃通緝犯槍聲隆隆！2度衝撞員警被甩下車 朝輪胎前後各開3槍

36歲蔡姓詐欺通緝犯今天凌晨零時許，駕駛白色休旅車行經建國高架辛亥匝道南往北方向行駛，途經大安警分局路檢點，遭警方攔停不願下車，連續兩次衝撞警員，遭警方開12槍擊斃。警方公布員警開槍畫面，現場槍聲隆隆，原本被拖行的鄭姓員警，在車輛二度衝撞到分隔島後被甩下來，他拔槍後擔心子彈擊發會跳彈誤擊左側同事，立即從後方繞過車輛，朝車輛右側前後輪胎各開三槍。

今天凌晨12時許，大安警分局今天凌晨，由警備隊及瑞安所組成聯合酒駕臨檢勤務，設點建國高架辛亥匝道口，當時蔡嫌行經路檢點，警方盤查他的身分，發現他因為涉嫌詐欺案件，因沒有到庭，今年5月遭地檢署發布偵字通緝，警方立即要求他下車。

蔡男不願下車，不顧盤查的40歲警備隊鄭姓警員上半身還在車窗內探查有沒有違禁物品，就大力踩油門要逃逸，由於車輛周遭還有警員警戒，鄭員怕蔡男撞到同事，加上臨檢點右側還有車潮，鄭員擔心蔡嫌駕車衝撞會傷及同事及民眾，立即抓住對方車輛方向盤往左方轉死，鄭員遭休旅車拖行，車輛先往左前方轉彎撞向分隔島，隨後車輛加速倒車。

這時27歲警備隊沈姓警員拔槍，在車輛開始後退時先往右側車輛輪胎開一槍，因方向盤被鄭姓員警抓死，休旅車大幅後退轉彎，車尾又撞向分隔島，蔡嫌不放棄逃逸想法，踩油門想甩開員警，但鄭姓警員死抓方向盤，車輛又向左彎撞向分隔島，沈姓警員移位時閃躲不及，遭車輛擦撞，隨後倒在地上。

鄭員在車頭二度衝撞分隔島後，因力道過大被甩下，但他立即拔槍，從車尾繞到車輛右側，朝前後輪胎開槍；瑞安所卓姓警員見有同仁倒地，也拔槍高喊下車，見蔡男不理會也開5槍制止。

3名員警共擊發12槍，蔡男中彈停車，員警開門後，發現他腹部及腋下中彈，血流如注已失去意識，緊急送往台大醫院，但搶救後因失血過多仍不治。