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三峽重大車禍余姓老翁今解剖 檢方要釐清死因 死者家屬也在場
新北市三峽區今年5月19日發生重大車禍，肇事的余姓老翁歷經2次手術與13天治療後，上月31日上午因傷勢嚴重及多重器官衰竭，宣告不治。新北地檢署檢察官與法醫今天近中午前往新北市立殯儀館進行解剖，據了解，死者家屬也到場陪同。
新北市三峽區這起共造成4死11傷的重大車禍事故發生後，警方積極調閱余翁沿途的行車軌跡，從事發當天由中部出發一路北上，中途曾停靠高速公休息站用餐及購買2碗粉圓冰，在北二高下三峽交流道，也曾短暫停靠公園放置肥料和花盆及事發沿路的行經路線。
據了解，余翁車上行車紀錄器顯示，事發前車內僅有音樂聲，余翁從未說話，路程中也未與任何人交談，衝動駕駛的可能性似乎不高。
但警方認為余翁在行車軌跡上，涉闖紅燈、加速未踩煞車等客觀事實，判定有蓄意衝撞的意圖，日前依殺人、重傷害、傷害、毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方當時表示會依法處理。
解剖花費1小時10分結束，解剖報告須由法醫研究所出具，提供檢察官參考 而且要一段時間，目前遺體已發還家屬 。
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