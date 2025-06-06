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警開12槍擊斃通緝犯 蔣萬安：「當機立斷」予以肯定

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

36歲蔡姓詐欺通緝犯今天凌晨拒捕開車連續兩次衝撞警員，造成員警受傷，被3名警員共開12槍擊斃。台北市長蔣萬安上午前往安和所探視受傷員警，對於員警當機立斷、依法執法，予以肯定。

蔣萬安對於員警受傷，感到不捨，他說，在危急情況下，依然堅守崗位，而且當機立斷，透過專業來嚴正執法，雖然有幾位警察弟兄受傷，他希望警察局在心理諮商，或者是法律上都能夠全面給予支持，北市府一定做員警的後盾。

蔣萬安說，探視完員警，已請警察局長李西河在醫療上、心理上給予支持，現在員警在情緒上，還是會有一些激動，除了 慰問，後續的包括心理諮商、法律的支持，都是需要的。

蔣萬安指出，對於員警當機立斷、依法執法，予以肯定，且嫌犯的車上，有發現「喪屍煙彈」他請警察對於毒品，絕對嚴查嚴辦。

至於警察執勤的防護設施，蔣萬安也表示，每個議會會期，都會持續精進警察的裝備，尤其在執行勤務、臨檢時，是非常高風險，常發生拒捕的情形，在確保個裝備上，會持續精進。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台北市長蔣萬安探視遭拒捕衝撞的警員。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安探視遭拒捕衝撞的警員。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安探視遭拒捕衝撞的警員。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安探視遭拒捕衝撞的警員。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安探視遭拒捕衝撞的警員。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安探視遭拒捕衝撞的警員。圖／北市府提供

警察 蔣萬安

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