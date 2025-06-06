通緝犯拒檢衝撞遭擊斃 蔣萬安慰問支持員警

36歲蔡姓男子今天凌晨零時許，駕駛白色休旅車行經建國高架辛亥匝道南往北方向行駛，途經大安警分局路檢點，遭警方攔停，蔡嫌目前是偵字詐欺通緝犯，他不願下車，連續兩次衝撞警員，遭警方開12槍擊斃。

過程中兩名警員受傷，鄭姓警員身體多處擦挫傷，沈姓警員頭部撕裂傷、四肢擦挫傷，送醫救治後，目前兩人已無大礙。

台北市長蔣萬安今天近午11時許，由警察局長李西河陪同下，前往大安分局警備隊慰問兩名受傷員警，致贈紅包壓驚，兩名員警簡單案發經過，抓住嫌犯方向盤遭拖行的鄭姓警員說，由於嫌犯拒絕下車駕駛衝撞時，右側有車潮、周遭有同事，他怕嫌犯衝撞會造成民眾及同事傷害，才抓住方向盤，讓嫌犯車輛向左打死撞向分隔島。

蔣萬安表示，對於兩名受傷員警相當不捨，他對於員警在這麼危急情況下，員警同仁依然堅守崗位，以專業、勇氣嚴正執法，並開槍制止避免傷害持續擴大。

蔣萬安關心員警傷勢，並注意到員警開槍後心情難免激動，因此希望員警好好休養，嫌犯車輛中發現毒品，蔣萬安表示對於毒品一定嚴正查緝，也希望員警執法時能夠注意安全，未來在警察勤務編排及執勤裝備，會持續精進。