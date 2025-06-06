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影／3警開12槍擊斃通緝犯 李西河慰問2受傷勇警：支持依法使用警械
36歲蔡姓詐欺通緝犯今天凌晨零時許，駕駛白色休旅車行經建國高架辛亥匝道南往北方向行駛，途經大安警分局路檢點，遇警方攔停不願下車，連續兩次衝撞警員，遭3名警員共開12槍擊斃。
蔡嫌兩度衝撞員警，造成40歲鄭姓警員及27歲沈姓警員多處外傷，兩人受傷後一度倒在地上，但兩人立即爬起來，鄭員掏槍朝蔡嫌車輛右側輪胎各開3槍，沈也開1槍還擊，一旁的瑞安派出所卓姓警員，見情況緊急也拔槍開5槍，蔡嫌腹部及腋下中彈，緊急送往台大醫院救治，因失血過多傷重不治。
受傷兩名警員，鄭姓警員身體多處擦挫傷，沈姓警員頭部撕裂傷、四肢擦挫傷，送醫救治後，目前兩人已無大礙。
台北市警察局長李西河及分局長黃水願，今早到大安分局警備隊，李西河致贈兩員紅包壓驚，連連說「辛苦了」慰問受傷員警，並詢問兩員傷勢有無大礙；分局長黃水願簡單報告案發經過，李西河說，員警最重要是要確保自身平安，警員在緊急狀況下，冷靜依法使用警械，警察局及分局會全力支持員警。
警方在蔡嫌車內起獲喪屍煙彈及一小包安非他命，讓警方印象深刻的是，喪屍煙彈顏色純白，上面用簽字筆寫下「一見發財」，讓人聯想白無常高帽上的一見發財四字。
蔡嫌駕車衝撞員警，員警被迫開槍還擊，至於蔡嫌是否涉嫌毒駕，中槍角度是否為子彈擊發後跳動造成，日後將解剖釐清。
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