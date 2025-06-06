高雄3警當選全國模範警察 功蹟顯赫全出自刑大
高雄市警局今年3名員警當選第61屆全國模範警察，3人都是刑警大隊員警，包括科技偵查隊分隊長吳欣儒、偵二隊分隊長黃冠中及偵三隊偵查佐陳續文。另刑大科偵隊小隊長獲選高雄市模範警察、偵三隊偵查佐李彥德獲選高雄市政府模範公務員。
36歲的吳欣儒是警大資訊管理研究所碩士，任警10年多，2023年曾獲全國打詐有功人員，去113年獲刑事楷模獎。他去年參與偵辦九州博弈集團總裁陳政谷等35人涉賭博、詐欺、洗錢案，查出九州集團以其他公司名義，利用第三方支付服務，向銀行、超商申請虛擬帳號代收代付掩飾非法金流，並透過外務取得大筆現金，掩飾真實金流去向，經他分析出上千筆金流、數位證據資料，被列首功，高雄市警局報敘獎2大功。
刑大偵二隊分隊長黃冠中，警專24期畢業，去年他接獲密報，6月在屏東查獲謝姓男子夫妻等6人，租鐵皮屋供越南籍移工聚眾開毒趴，查扣多種毒品，查出43名男女持有毒品或吸食毒品，後來又馬不停蹄，繼續溯源查毒，查出涉嫌供給毒品的藥頭。10月又在高雄某越南小吃部，查獲蘇姓女子等人在店內公然販毒，帶回60名涉案男女，高雄市警局報列首功。
刑大偵三隊9分隊偵查佐陳續文，警專31期畢業。去年他連在查緝毒品有功績，4月查獲張姓男子等4人販毒集團、5月又查獲蔡姓男子等販毒集團，並查扣具殺傷力改造長短槍等槍械，11月間又連續偵破高姓男子等8人販毒集團、陳姓男子在台南住處種植大麻，10月22日高雄市湖內區發生槍擊殺人案，查出賴姓男子替友人協調賭債起衝突，11月23日在仁武區逮捕賴男，居首功。
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