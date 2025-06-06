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影／拒檢被開13槍兔脫 通緝犯再遇北警掏槍要駁火...壓制驚悚畫面曝

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

44歲陳姓男子身背槍砲8年徒刑在身，逃亡期間在大台北地區賣毒牟利，北市警方循線蒐證，研判他和女友躲藏在新北市新店區，4日早上在外埋伏，趁他和女友現身立刻上前逮人，陳男一度從背包掏出改造手槍要駁火，所幸專案小組一鼓作氣上前壓制，從他手中奪走槍枝。警方在他身上查獲槍彈、毒品煙彈等物，警詢後依槍砲、毒品罪移送法辦，通緝部分則解送歸案。

中正二警方和中山警方向上溯源毒品案，發現陳男是共同查緝對象共組專案小組，陳男在大台北地區以小蜜蜂方式販賣含有依托咪脂成分的煙彈，而陳男疑自知通緝在身，四處逃亡、居無定所。

專案小組經數月蒐證，發現陳男因販毒擁槍自重，釐清他近期躲藏在友人的新北市新店住處，4日早上在外埋伏，見他跟女友買午餐回家時，立刻壓制逮捕。驚悚的是，陳男當時見員警現身，迅速從隨身包掏出改造手槍，所幸現場有優勢警力，合力制服並奪槍，迅速清槍化解危機。

警方逮捕陳男時，他數度情緒不穩大叫「趕快開槍殺了我」，陳男女友也在場喊「不要弄痛他」，員警不理會將2人雙雙上銬，同步執行搜索，除了查獲金牛座改造手槍一把、子彈5顆、藍波刀一把，還查扣毒品原料4罐、煙油2瓶、分裝瓶1罐、煙彈10顆、手機等證物，警詢後依槍砲、毒品等罪嫌移送法辦。通緝部分解送歸案。

據了解，陳男去年11月還曾因為開車掛假車牌賣毒時拒檢，行經輔仁大學前遭新北市警方開13槍逮捕，專案小組在這次行動之前，就曾埋伏抓捕，孰料被他開車兔脫；儘管這次專案小組順利逮獲他，但幹員事後回想「真危險」，若他有足夠時間，可能就會下拉滑套駁火。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

北市警方4日逮捕槍砲通緝犯陳姓男子，當場查獲金牛座改造手槍一把、子彈5顆、藍波刀一把、毒品等物。記者翁至成／翻攝
北市警方4日逮捕槍砲通緝犯陳姓男子，當場查獲金牛座改造手槍一把、子彈5顆、藍波刀一把、毒品等物。記者翁至成／翻攝
北市警方4日逮捕槍砲通緝犯陳姓男子，當場查獲金牛座改造手槍一把、子彈5顆、藍波刀一把、毒品等物。記者翁至成／翻攝
北市警方4日逮捕槍砲通緝犯陳姓男子，當場查獲金牛座改造手槍一把、子彈5顆、藍波刀一把、毒品等物。記者翁至成／翻攝
北市警方4日逮捕槍砲通緝犯陳姓男子，當場查獲金牛座改造手槍一把、子彈5顆、藍波刀一把、毒品等物。記者翁至成／翻攝
北市警方4日逮捕槍砲通緝犯陳姓男子，當場查獲金牛座改造手槍一把、子彈5顆、藍波刀一把、毒品等物。記者翁至成／翻攝

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