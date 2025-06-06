影／北市勇警「保護同仁」情急抓方向盤被拖行 拒檢通緝犯終遭擊斃

36歲蔡姓男子今天凌晨零時許，駕駛白色休旅車行經建國高架辛亥匝道南往北方向行駛，途經大安警分局路檢點，遭警方攔停，蔡嫌目前是偵字詐欺通緝犯，他不願下車，連續兩次衝撞警員，遭警方開12槍擊斃。

蔡嫌開車兩度衝撞員警，造成40歲鄭姓警員及27歲沈姓警員多處外傷，兩人受傷後一度倒在地上，但兩人相當勇敢立即爬起來，鄭員掏槍朝蔡嫌車輛右側輪胎各開3槍，沈也開1槍還擊，一旁的瑞安派出所卓姓警員，見情況緊急也拔槍開5槍，蔡嫌中彈後，緊急送往台大醫院救治，因失血過多傷重不治。

大安警分局今天凌晨，由警備隊及瑞安所組成聯合酒駕臨檢勤務，設點建國高架辛亥匝道口，當時蔡嫌行經路檢點，警方盤查他的身分，發現他因為涉嫌詐欺案件，今年都沒有到庭，遭地檢署發布偵字通緝，立即要求他下車。

蔡男不願下車，不顧盤查的鄭姓警員上半身還在車窗內探查有沒有違禁物品，就大力踩油門要逃逸，由於車輛周遭還有警員警戒，鄭員怕蔡男撞到同事，立即抓住對方車輛方向盤往左方轉死，鄭員遭休旅車一路拖行，先往左前方轉彎撞向安全島，隨後車輛加速倒車打算再度逃逸。

由於周遭還有其他警方，鄭姓員警抓著方向盤不放，蔡男再度加速，車輛轉彎再度撞到安全島，過程中車輛擦撞警備隊沈姓警員，撞到安全島後，鄭員也因為衝擊力量當場倒地。

鄭、沈兩人受傷倒地後，爬起來開槍還擊，卓姓警員見同事倒地，也拔槍高喊下車，見蔡男不理會也開槍制止。3名員警擊發12槍後，蔡男中彈停車，員警開門後，發現他血流如注已失去意識，緊急送往台大醫院仍不治。