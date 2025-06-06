原將入所勒戒 通緝犯衝撞員警遭擊斃...母親到院傷心無言
36歲蔡姓男子今天凌晨零時許，開車行經建國高架辛亥匝道南往北方向行駛，途經大安警分局路檢點，遭警方攔停，蔡嫌目前是偵字詐欺通緝犯，他不願下車，連續兩次衝撞警員，遭警方開12槍擊斃。
蔡姓男子家住台北市信義區，與母親同住，他有毒品及詐欺犯罪紀錄，警方在他車上搜出安非他命毒品及喪屍煙彈，近期即將勒戒；警方懷疑他除怕被警方發現通緝身分，又怕被搜到毒品，才會衝撞員警。
據了解，蔡姓男子因為腹部及腋下中彈，失血過多送台大醫院救治後傷重不治。蔡男母親在警方陪同下到醫院，蔡母相當傷心，但似乎對兒子行為也感到無奈與無言，對警方開槍還擊及兒子死因，並未表達太多意見。
開槍及受傷警員救治後，目前都已返回駐地，大安分局分局長黃水願對受傷員警表達慰問，台北市警察局長李西河，稍晚也將到大安分局慰問受傷同事。
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