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影／北市詐欺通緝犯衝撞臨檢點遭開12槍擊斃 影像曝光

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市今天凌晨發生詐欺通緝犯開車衝撞警方臨檢點，造成兩名警察受傷案件，警方開12槍還擊，擊斃通緝犯，警方調查整個執法過程，也公布當時驚險影像。

據了解，36歲蔡姓男子涉犯詐欺罪，遭地檢署發布通緝，今天凌晨12時許他駕駛白色休旅車，行經建國高架上的辛亥路入口匝道，發現大安分局設置臨檢站，他遭警方攔停，但被要求下車時，他怕自己通緝身分敗露，不顧盤查的鄭姓警員上半身還在車內，先是踩油門向前疾駛，休旅車往前向左前方向大彎，差點撞到分隔島，隨後休旅車退後再度大U彎曲後退，車尾再撞撞到分隔島，造成沈姓警員被撞倒，頭部撕裂傷大量出血。

在他不受控衝撞時，旁邊員警拔槍高喊下車，因蔡男不聽，仍打算開車逃離，遭警員連開12槍，蔡男腹部及腋下中彈後才停下，駕駛座安全氣囊爆開，地上到處都是散落物品，蔡男當場失去生命跡象，緊急送台大醫院搶救仍宣告不治。

受傷兩名警員，鄭姓警員身體多處擦挫傷，沈姓警員頭部撕裂傷、四肢擦挫傷，送醫救治後，目前兩人已無大礙。

台北市大安警分局攔檢蔡姓通緝犯，對方衝撞員警，遭警方連開12槍擊斃。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安警分局攔檢蔡姓通緝犯，對方衝撞員警，遭警方連開12槍擊斃。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安警分局攔檢蔡姓通緝犯，對方衝撞員警，遭警方連開12槍擊斃。記者廖炳棋／翻攝
台北市大安警分局攔檢蔡姓通緝犯，對方衝撞員警，遭警方連開12槍擊斃。記者廖炳棋／翻攝

通緝 臨檢 休旅車

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