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北市36歲通緝犯凌晨衝撞路檢站「撞傷2警」 被轟12槍中彈亡

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北市36歲通緝犯凌晨衝撞路檢站撞傷2警 被轟12槍中彈亡

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

36歲蔡姓男子今天凌晨零時許開車行經建國高架辛亥匝道南往北方向行駛，途經大安警分局路檢點，疑似擔心臨檢通緝身分曝光，竟直衝臨檢站，造成2名員警受傷，其他員警當場連開12槍制止，蔡男中彈，經送往台大醫院急救仍因傷重不治。目前員警方仍待釐清事發經過及責任。

警方調查，大安警分局瑞安派出所派出8名警員今天凌晨零時許在建國高架辛亥匝道執行臨檢勤務，當時蔡男行經路檢點，起初有停下接受盤查，但員警發現蔡男通緝犯身分，要求他下車，他卻不顧盤查的鄭姓警員上半身還在車窗內，就大力踩油門拖著鄭員。

蔡男開車先左轉撞上一旁安全島，再打倒車，再度撞上安全島，想要突圍而出，在衝撞過程警備隊沈姓警員閃避不及，頭部撕裂傷大量出血，而鄭姓警員則被一路拖行，手部挫傷。其他在場的員警持槍喝令蔡男下車，但蔡男不理會，有員警當場開槍制止，擊發12槍後，蔡男才中彈停車，員警開門後，發現他血流如注已失去意識，緊急送往台大醫院仍不治。

北市大安警分局攔檢蔡姓通緝犯，對方衝撞員警，遭警方連開12槍擊斃。記者廖炳棋／翻攝
北市大安警分局攔檢蔡姓通緝犯，對方衝撞員警，遭警方連開12槍擊斃。記者廖炳棋／翻攝
北市大安警分局攔檢蔡姓通緝犯，對方衝撞員警，遭警方連開12槍擊斃。記者廖炳棋／翻攝
北市大安警分局攔檢蔡姓通緝犯，對方衝撞員警，遭警方連開12槍擊斃。記者廖炳棋／翻攝

通緝 臨檢 台大醫院

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