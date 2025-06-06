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影／惡劣！開車撞倒人企圖搶金飾 熱心民眾攔阻 惡男遭逮

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

宜蘭市新民路5日下午發生一起疑似假車禍真搶案，一名女子遭小客車從後方撞擊倒地，小客車駕駛竟下車搶奪被害人裝有大量金飾行李箱，幸好附近民眾熱心阻止，男子搶奪失敗駕車逃走，警方循線深夜逮到人，依強盜未遂等罪嫌送辦。

這起案件發生在5日下午2時許，一名女子推著兩只行李箱走在新民路上，突遭後方車輛撞擊倒地，但一名戴著口罩的男子下車，不是查看傷勢，反而拖走一只行李箱要拿到車上。

受害女子立即起身攔阻，不停尖叫，和男子一陣拉扯，附近熱心麵店老闆與民眾覺得有異，上前幫忙奪回行李箱，男子才放棄，駕車逃逸。

據了解，這名女子是金飾業務員，帶著兩大行李箱、價值逾百萬元的金飾到宜蘭談生意，疑似被鎖定，遭人製造假車禍搶奪。

警方調閱監視器，下午4時許在宜蘭南澳鄉漢本車站附近找到犯案用車輛，並在附近防風林逮到犯嫌，現場查扣偽造車牌等證物，全案依準強盜未遂、偽造文書等罪嫌偵辦。

宜蘭5日下午發生疑似製造假車禍搶奪金飾案件，警方逮捕犯嫌，查扣偽造車牌。記者王燕華／翻攝
宜蘭5日下午發生疑似製造假車禍搶奪金飾案件，警方逮捕犯嫌，查扣偽造車牌。記者王燕華／翻攝
宜蘭市新民路5日下午發生一起疑似假車禍、真搶金飾的強盜案件。記者王燕華／翻攝
宜蘭市新民路5日下午發生一起疑似假車禍、真搶金飾的強盜案件。記者王燕華／翻攝
一名金飾業務員5日帶兩只裝滿金飾的行李箱到宜蘭談生意，遭人製造假車禍意圖行搶。記者王燕華／翻攝
一名金飾業務員5日帶兩只裝滿金飾的行李箱到宜蘭談生意，遭人製造假車禍意圖行搶。記者王燕華／翻攝
宜蘭警方在南澳漢本車站附近防風林，查到疑似製造假車禍企圖搶奪金飾的犯嫌。記者王燕華／翻攝
宜蘭警方在南澳漢本車站附近防風林，查到疑似製造假車禍企圖搶奪金飾的犯嫌。記者王燕華／翻攝

金飾 行李箱 宜蘭

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