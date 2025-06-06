影／惡劣！開車撞倒人企圖搶金飾 熱心民眾攔阻 惡男遭逮

宜蘭市新民路5日下午發生一起疑似假車禍真搶案，一名女子遭小客車從後方撞擊倒地，小客車駕駛竟下車搶奪被害人裝有大量金飾的行李箱，幸好附近民眾熱心阻止，男子搶奪失敗駕車逃走，警方循線深夜逮到人，依強盜未遂等罪嫌送辦。

這起案件發生在5日下午2時許，一名女子推著兩只行李箱走在新民路上，突遭後方車輛撞擊倒地，但一名戴著口罩的男子下車，不是查看傷勢，反而拖走一只行李箱要拿到車上。

受害女子立即起身攔阻，不停尖叫，和男子一陣拉扯，附近熱心麵店老闆與民眾覺得有異，上前幫忙奪回行李箱，男子才放棄，駕車逃逸。

據了解，這名女子是金飾業務員，帶著兩大行李箱、價值逾百萬元的金飾到宜蘭談生意，疑似被鎖定，遭人製造假車禍搶奪。