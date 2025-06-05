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應曉薇、柯文哲便當會 律師：陳情非告狀

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

法院昨勘驗民眾黨前主席柯文哲與台北市議員應曉薇「便當會」光碟，提解應（圖）出庭。記者許正宏／攝影
法院昨勘驗民眾黨前主席柯文哲與台北市議員應曉薇「便當會」光碟，提解應（圖）出庭。記者許正宏／攝影

民眾黨前主席柯文哲涉圖利京華城容積案，台北地方法院昨勘驗二○二一年八月十日柯與台北市議員應曉薇「便當會」光碟。檢方主張，柯全程在座，並非柯所稱不知情；柯的律師表示，依影片無法認定柯與應有犯意聯絡。

勘驗十分鐘便當會影片中，應曉薇對柯文哲幕僚小組抱怨，認為幕僚初研時要求京華城依「土管條例」處理「不厚道」、「不友善」，京華城資料送到都委會後，幕僚就不應影響委員，「感覺有一小撮人在放風鈴」。檢察官表示，從影片可見柯全程坐在旁邊，應當著柯的面指責幕僚小組，並非如柯過去所言不知情。

應曉薇律師說，議員和市長便當會是讓議員可表達關注的議題，便當會一開始就提到京華城有提出陳情，應是向柯文哲陳情而非「告狀」。

柯文哲律師表示，影片截取為片面資訊，並非當天全貌，且全程只有應曉薇在說話，無法與柯有所連結進而可認柯、應之間有犯意聯絡。

應曉薇表示，柯文哲幕僚小組提到的土管條例，創設十多年來只有一個案子有申請，前陣子才過關，都委會前執秘邵琇珮作證時提到土管條例也許未來「送卅捐七十」可檢討，不過「我擔心下次坐在這裡（法庭）會不會是蔣萬安（台北市長）？」

應曉薇說，當天她共提七項建議，讓她感覺不好是「怎麼會有人偷錄影」，令人相當失望，她不介意別人認為便當會只是在應付議員，「我只想做好民代的工作，替選民服務」。

柯文哲 應曉薇 京華城案

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