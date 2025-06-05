京華城案檢控20分鐘增容積率 律師說合法

台北地方法院審理京華城案，昨勘驗二○二一年九月九日台北市政府都委會七八三次會議決議上修容積率的光碟。檢方主張，開會廿分鐘通過一○○億元利益，違法明確；民眾黨前主席柯文哲的律師表示，委員充分發言，決議合法。

法官問北市前副市長彭振聲主持都委會慣例。彭稱，他主持過一一三場會議，只有一次因社子島是否保留聚落，委員間爭執激烈才動用表決；七八三次會議他逐一請委員表示想法，覺得都無意見才作結論，還要求把陳情記在紀錄裡，那次會議是在訂京華城容積率上限「天花板」，案子要再送都委會嚴格審查。

檢察官表示，會議中本要討論適法性的問題，但是委員薛昭信認為京華城案複雜、出現許多新名詞，都發局總工程司邵琇珮卻稱可以個案處理，違反平等原則，且薛稱案子並非都更案，邵是實問虛答，連主席彭振聲都配合說「這樣滿合理的」，委員未加以討論。

檢察官說，於公益對價議題上，委員陳春銅、黃台生、李永展、胡曉嵐各自發言，彭振聲用備好稿子說「那我們就通過」，短短廿分鐘通過擔保一○○億元利益案子，彭將審查責任全推給委員；威京集團主席沈慶京旁聽時沒簽到卻任意舉手發言，受彭善意對待遞麥克風講話，違反旁聽規則，也是研議案違法的證據。

柯文哲律師說，薛昭信對基準容積率百分之五六○是否為上限不清楚，邵琇珮解釋後，薛沒再反對；都委會廿一人，當天四人請假，扣除主席有十四人發言，在出席人數過半、同意人數過半下，彭振聲讓委員充分發言，連執秘劉秀玲也發言，彭裁示內容全納入細部計畫，證明會議決議合法。

沈慶京律師說，七八三次會議前另有有關的七七五次會議，還有二次專案小組討論，檢察官只抓七八三次會議不適當，且彭振聲讓大家發言，薛昭信發言達五次，沒有強制通過。

彭振聲律師指出，檢方指控彭沒阻止沈慶京發言，是不知簽到者有誰，不是掩護沈。