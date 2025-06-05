獨／台大醫院387萬現金離奇遭竊 警見過程嘆厲害「已掌握賊特徵」

合作金庫64歲殷姓行員上月29日、端午連假前，把裝有營業掛號費387萬元的行李袋，放在台大美食街辦公室門口外走廊，進入辦公室要拿美食街攤商的營業所得，孰料在這短短1分鐘，裝有百萬鉅款的行李袋被一名不明男子拿走。

387萬元現金侵占案至今進入第8天，由於犯嫌逃逸時不斷製造斷點，包括走路、騎YouBike、搭公車、計程車，甚至不時變裝，口罩都不脫下，讓專案小組難以釐清他身分，嘆言「真的很厲害」，但警方已掌握他輪廓，身高約170公分、身材精實，年齡超過50歲，且尚未逃出台北市，積極擴大偵辦中。

警方調查，合庫行員殷男負責每日協助台大美食街與台大醫院掛號櫃檯收取營業現金，取款後再回台大分行存入，5月29日早上11點50分，殷男收取台大醫院西址掛號處的387萬元現金，裝入隨身行李袋後，步行至台大美食街的賣場辦公室收款。

殷男把行李袋放在辦公室外走廊地上，進入辦公室收取美食街款項，1分鐘後步出，赫然發現地上的行李袋不翼而飛立刻報警。警方29日早上11點55分接獲台大醫院駐衛警通報，殷男則在下午2點21分至忠孝西路派出所製作完筆錄。

由於殷男警詢時稱，他平常就習慣把行李袋放在辦公室外，再進入辦公室收款，也因從報案到至派出所製作筆錄有時間差，釀外界質疑殷男有「內神通外鬼」的重大嫌疑，但據了解，事發至今，殷男仍是報案人、被害人的身分，專案小組並未以嫌疑人的身分調查他。

專案小組發現，犯嫌在殷姓行員出現在美食街前，就已現身在台大醫院美食街，離奇的是，他並未有尾隨情況，而是「突然出現直接取走行李袋」，且犯嫌侵占得手後，絲毫沒有猶豫、拉開行李袋查看，反而逕自大步離去。