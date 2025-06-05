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北市警方攔查毒品溯源 突襲改槍工廠查獲兩把改造槍

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市五股地區57歲林姓男子平常販毒且涉嫌改造槍枝牟利，台北市文二警分局接獲線報調查，上個月持搜索票，突襲林嫌住家，查獲改造手槍、改槍工具及毒品海洛因與安非他命。

近年來政府持續掃蕩改造手槍，造成改造槍枝因供需問題價格上揚；過去一把改造槍枝約5萬元，現在一把改造槍枝價格上漲到近10萬元；警方在林嫌住家查獲兩把改造槍枝，懷疑他售槍牟利，但林嫌否認賣槍，聲稱自己喜愛玩槍，上網自學並購買零件改槍，改造槍枝成功後用來防身，但警方懷疑他的說法，將調查槍枝來源去向。

台北市萬盛派出所日前攔查一名男子持有毒品，溯源追查後，發現毒品自林嫌處購買，警方發現林嫌過去有多項毒品及槍砲前科，目前無業，平時販毒且擁槍自重，組成專案小組持搜索票，在新北五股區林嫌住家搜索，查獲改造手槍2把、子彈55顆、海洛因1包、安非他命1包及電動砂輪機、車床、鑽台等改槍工具，警方訊問後，依槍砲及毒品罪嫌，將林嫌移送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台北市文山二警分局，搜索新北市五股地區林姓男子住家，查獲改造手槍2把、子彈55顆、海洛因1包、安非他命1包及一批改槍工具。記者廖炳棋／翻攝
台北市文山二警分局，搜索新北市五股地區林姓男子住家，查獲改造手槍2把、子彈55顆、海洛因1包、安非他命1包及一批改槍工具。記者廖炳棋／翻攝
台北市文山二警分局，搜索新北市五股地區林姓男子住家，查獲改造手槍2把、子彈55顆、海洛因1包、安非他命1包及一批改槍工具。記者廖炳棋／翻攝
台北市文山二警分局，搜索新北市五股地區林姓男子住家，查獲改造手槍2把、子彈55顆、海洛因1包、安非他命1包及一批改槍工具。記者廖炳棋／翻攝
台北市文山二警分局，搜索新北市五股地區林姓男子住家，查獲改造手槍2把、子彈55顆、海洛因1包、安非他命1包及一批改槍工具。記者廖炳棋／翻攝
台北市文山二警分局，搜索新北市五股地區林姓男子住家，查獲改造手槍2把、子彈55顆、海洛因1包、安非他命1包及一批改槍工具。記者廖炳棋／翻攝

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