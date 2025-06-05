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影／新北警荷槍實彈抄捕天道盟幹部 民眾受驚錄影貼網
新北市新莊區昨天有大批警力荷槍實彈，在幸福路上包抄賓士轎車逮捕1名男子，吸引民眾錄影貼網。那是淡水警分局持搜索票攔查天道盟幫派幹部，但初步在他的住所和車上並未查獲違禁品。
淡水警分局近期接獲檢舉，指稱天道盟太陽會陳姓幹部持有制式槍械及子彈，警方查出他有槍砲、殺人、組織犯罪等前科，蒐證之後向士林地方法院聲請核發搜索票，昨天會同新北市保大霹靂小組共16名優勢警力，前往陳男2個藏身處所搜索。
警方先到新莊，但他已早先一步開車外出，員警隨即鎖定車輛展開追緝，上午11時56分在新莊區幸福路、中平路口攔車制伏陳男，後來分別在新莊區、台北市大同區住所、車上搜索，均未查獲槍械或其他違禁品，陳男配合調查後請回。
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