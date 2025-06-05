貨輪走私1.2噸毒品..台灣最大宗 主嫌供出共犯...無期改判17年

「飛燕號」貨輪前年8月自海上接應市價23億、重1.2噸的安毒及百餘公斤K毒來台，被檢警在高雄港碼頭查獲，主嫌李建良被高雄地院依違反毒品危害防制條例，判處無期徒刑，高雄高分院上午宣判，考量李供出共犯，且坦承部分犯行，從輕改判徒刑17年。

檢警調查，2023年7月16日前，李建良邀集葉姓、鄭姓男子等人共謀走私毒品，取得飛燕號使用權後，並透過不知情的人力仲介公司安排印尼籍船長和船員到船上工作。

安排人員、貨輪妥當後，飛燕號自高雄港出航，並依李等人指示，航行至越南外海指定座標，將2級甲基安非他命綠色麻布袋60大袋和3級愷他命黃色麻布袋5大袋，搬運至船上返航，即將駛抵高雄港時，將毒品全數塞進太空包，並用垃圾掩蓋。

同年8月7日，飛燕號進入高雄港後，因檢警已經事先接獲情資，隨即登船搜查，當場查扣1.2噸安毒、百餘公斤K毒，市價高達23億，並循線逮捕李等多人，成為台灣歷年破獲最大宗的毒品走私案。

高雄地院依違反毒品危害防制條例，判處李無期徒刑，其餘鄭姓、葉姓、陳姓、柯姓同夥則判8年4月至14年10月徒刑，印尼籍船長ROMADHON 、翻譯LAMLAM則判無罪。

案經上訴高雄高分院，合議庭上午視訊宣判，合議庭考量李建良及葉姓同夥涉案後供出共犯，陳男則於二審坦承部分犯行，審酌事證後給予從輕改判。

李建良部分從輕改判有期徒刑17年，褫奪公權5年，葉姓、陳姓同夥則從輕改判12年、14年2月，原本一審無罪的印尼籍船長ROMADHON ，則認定參與走私，重判13年，其餘涉案人均維持原審量刑。可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885