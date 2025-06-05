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詐團軍師洩密案 鄭鴻威等5律師交保
律師鄭鴻威籌組「詐團軍師聯盟」，長期分派律師替車手辯護，洩漏偵查秘密，台北地檢署去年起訴鄭鴻威等十六名律師，調查局又查出四名律師涉入，前天再搜索約談鄭等人到案，檢察官訊後依組織犯罪命鄭鴻威廿萬元交保。
除鄭鴻威外，胡書瑜、黃昱嘉、王琮鈞、張嘉仁四名律師各以十萬元交保，鄭鴻威助理林佳毅十五萬元交保，六人均限制出境出海。
據了解，四名律師因洩密案件都是個位數，不若以往高達十至二十件，檢方考量後給予交保。
鄭鴻威之前被羈押八個月，後以五百萬元交保，前晚移送北檢時，身穿潮流帽Ｔ與黑色九分褲，戴帽子與口罩，面對媒體拍攝刻意轉頭，態度低調。
鄭鴻威二○二三年加入「銀河車隊─美國」詐欺集團，安排律師監控上百車手有無供出上游，回傳偵查內容，四個月獲利一千二百萬元，北檢去年起訴鄭鴻威等十六名律師，及林佳毅與會計師李昊承共十八人，對鄭求處九年重刑。
檢調過濾鄭鴻威手機，又查出胡書瑜等四名律師涉入，利用陪偵、開聲押庭等機會，拍下偵查筆錄、聲押書、押票等資訊回傳，每次洩密可獲四至五萬元報酬，搜索約談六人後均交保。
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