京華城案關鍵證據 北院今勘驗柯文哲隨身碟

柯文哲（中）否認持有、製作碟內資料，檢方聲請勘驗其中十個檔案證明屬於柯。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲涉圖利京華城容積率涉貪，檢方起訴最關鍵證據是柯的隨身碟，內有「小沈／1500」編號「A1-37」等工作簿資料檔，柯否認持有、製作碟內資料，檢方聲請勘驗其中十個檔案證明屬於柯，台北地方法院今天審理。

合議庭同意勘驗「A1-37」硬碟外，另要勘驗都委會七八三次會議光碟、都委會前執秘劉秀玲出庭作證交付為證的二○二○年八月十日「便當會」ＵＳＢ，及被告台北市前副市長彭振聲偵訊光碟四個證據。

都委會七八三次會議由柯文哲辯護人聲請，待證事項為是否共識決；「便當會」由檢察官聲請，待證事項是柯與台北市議員應曉薇、應助理吳順民均在場，而柯對容積案知情；彭振聲光碟由柯聲請，待證事項為是否不正訊問。

不過合議庭認為彭振聲光碟長達三小時，製作庭前逐字稿費時，難在今天勘驗完畢，審判長已諭知辯護人改期處理。

檢方指控柯文哲收取沈慶京一五○○萬元賄款，沈另透過鼎越開發前董事長朱亞虎行賄柯二一○萬元，柯涉不違背職務收賄罪；一五○○萬元賄賂由柯記載成「2022/11/1、小沈、1500（經理人）沈慶京」儲存於「A1-37」硬碟。

柯文哲否認隨身碟由其製作、甚至否認是持有人，因隨身碟蒐證處在柯家中臥室旁邊區塊，且內容與柯「私人」有關，檢方認為柯答辯避重就輕。

這顆曾引發「不雅照」爭議的硬碟，據了解還有柯文哲父母、柯本人從小到大成長紀錄照、畢業照、家庭活動照，還有柯在台大醫院任職有關資訊，也有柯文哲對政治時事批判文字、柯對自己政治前途擘畫等，再加柯自他人處攫取檔案。

檢察官認為，硬碟檔案的內容是柯文哲專屬私密文件，由柯文哲親自製作、留存，證據力強，工作簿有關「2022/11/1、小沈、1500（經理人）沈慶京」的鄰近行列，同以「數字」記載的是金錢資訊，傳喚證人證實單位確為「萬元」，因此聲請勘驗硬碟內十個檔案。