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憲判8號死刑「一致決」無公聽會 藍批漠視民意

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

憲法法庭去年作出憲判八號判決，對科處死刑設重重關卡，包括職業法官必須「一致決」。立院司法及法制委員會昨就「法官如何判死」請相關部會專案報告，國民黨立委翁曉玲質疑司法院在憲判八號後未與民意溝通，忽視反彈民意。

司法院副秘書長王梅英說，憲法法庭判決有拘束各機關及人民效力，各機關有實現判決義務，法院組織法涉及表決的條文將修法，已召開三次會議諮詢專家學者。

但翁曉玲認為憲判八號是「違憲的憲法判決」，大法官把手伸入立法權、介入立法政策，司法院只召開諮詢會卻不開公聽會，難道不用聽取被害人、相關人民或團體意見？也不用說服民眾接受一致決？

翁曉玲指中選會「小小的二級行政機關」，竟有權力否決立法院所提公投，非常不恰當，司法院即便不會作出違反憲法判決的修法，也應與民眾溝通，把大法官的意見說給民眾聽。

翁曉玲也質疑憲判八號作成後，六名國民法官與二名職業法官都贊成科處死刑，只要有一名職業法官反對就沒轍，這與當初推行國民法官制度有很大矛盾。她認為「一致決」等於是保護極少數否決權，憲判八號就是在保護司法的少數暴力。

民進黨立委吳思瑤強調我國沒有廢除死刑，政治人物不該亂帶風向，在野黨提反廢死公投只是為了救罷免。她說憲法法庭判決等於憲法，公投也不能否決憲判，希望立院勿當違憲累犯。立委陳培瑜也說，公投結果是法律位階，憲法法庭判決是憲法位階，廢除死刑是政策，死刑一致決則是細節項目，不會是「重大政策」。

另司法院昨在書面報告寫道「『教化可能性』非精神醫學、心理學或法律固有之概念」。王梅英說，教化可能性是「社會復歸可能性」的上位概念，法院對被告選科死刑，應逐一盤點有利、不利被告量刑事由，判斷是否「顯無教化可能性」，應以科刑前調查報告等方式來做。

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