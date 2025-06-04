快訊

陸委會收鋁質炸彈恐嚇信 要求六四晚會立刻停止

F4合體開唱？周渝民：單純想賺錢不要找我

三峽車禍死亡駕駛「沒煞車痕跡」2因素 警認定有蓄意衝撞意圖

三峽車禍死亡駕駛「沒煞車痕跡」2因素 警認定有蓄意衝撞意圖

中央社／ 新北4日電

新北市三峽區5月19日發生車禍造成重大傷亡，涉肇事駕駛余男於5月31日傷重不治，三峽警分局今天表示，認定余男有蓄意衝撞意圖，依殺人等4罪移請新北地檢署偵處。

依刑事訴訟法規定，被告於偵查期間死亡者，檢察官將為不起訴處分。本案後續將由新北地檢署處理。依法被害人可向繼承人請求民事損害賠償。

三峽北大國小外道路車禍造成3死、12輕重傷，死傷者大多為學生，引起關注。涉嫌肇事的78歲余姓男子5月31日上午因傷重、多重器官衰竭，於亞東醫院過世，全案增為4死。新北地檢署檢察官偕同法醫5月31日進行相驗，預計6月6日上午解剖釐清死因。

新北市政府警察局三峽分局下午以訊息說明，余男駕駛自小客車在北大國小學區內高速行駛，衝撞無辜路人及用路民眾，造成3死12傷。案發後新北市警局立即組成專案小組，比照重大刑案積極偵辦。

警方表示，經調閱監視器、行車紀錄器，進行現場勘察採證、測繪及勘察肇事車輛等偵查作為，歷經多次專案會議，調查相關客觀事證後，於今天彙整卷證，移請新北檢偵處。

警方指出，檢警專案小組經過縝密蒐證及調查，根據余男的車速、沒有煞車痕跡等客觀事實，判定余男在國成街有蓄意衝撞意圖。

警方強調，對於本次重大車禍造成的傷亡，表達最深沉哀痛與遺憾，後續將協同市府團隊全力協助被害人及家屬相關事宜。

新北檢表示，由於警方沒有結案權，相關起訴、處分須由檢察官為之，因此即使被告死亡，仍須將案件移送檢方。根據刑事訴訟法規定，被告於偵查期間死亡者，檢察官將為不起訴處分。不過，被害人仍可向繼承人請求民事損害賠償。

三峽嚴重車禍肇事78歲老翁宣告不治，引發外界關注後續責任與賠償問題。聯合報系資料照
三峽嚴重車禍肇事78歲老翁宣告不治，引發外界關注後續責任與賠償問題。聯合報系資料照

車禍 檢察官 三峽

延伸閱讀

張善政表揚志工416人功不可沒 三峽車禍交通志工燃警惕

三峽4死12傷車禍肇事翁不治 警依殺人罪移送檢方偵處

三峽車禍 新北牙醫師偕恩主公醫院無償牙科醫療

三峽車禍怵目驚心 耗時10餘年拓寬桃國小旁道路增安全

相關新聞

三峽車禍死亡駕駛「沒煞車痕跡」2因素 警認定有蓄意衝撞意圖

新北市三峽區5月19日發生車禍造成重大傷亡，涉肇事駕駛余男於5月31日傷重不治，三峽警分局今天表示，認定余男有蓄意衝撞意...

三峽4死12傷車禍肇事翁不治 警依殺人罪移送檢方偵處

新北市三峽區上月19日發生3死12傷重大車禍，78歲肇事余姓老翁因重傷經連日住院、手術，仍於上月31日重傷不治，使全案增...

三峽老翁靈堂被肉搜 網友嗆送不雅字花籃…警呼籲冷靜勿脫序

新北市三峽區上月19日發生重大交通事故，造成4死11傷，肇事余姓老翁靈堂引發網友關注，近日有網友在網路公布老翁靈堂地址，...

他用交友軟體、手遊邀約「一天性侵2女」 北市警南下逮人…他遭收押

謝姓男子被控涉嫌在北市某旅館一天內性侵2名女子，北市警方2日南下嘉義拘提到案，在他身上查獲一顆含有依托咪脂的喪屍煙彈，檢...

獨／三峽車禍余翁輓詞「永遠勝利」被罵翻 肇事者家屬說法曝光

三峽上月19日發生4死11傷車禍，肇事翁靈堂擺上「永遠勝利」，被網友罵翻，記者今實地前往現場查看，永遠勝利輓詞已被取下，...

朋友借機車毒駕 他牌照被扣2年 不服提告贏了保住車牌

徐姓男子把機車借給陳姓友人，因陳男毒駕違規，監理機關吊扣機車牌照24個月。徐男不服提告，指事先並不知情。法官審理後，認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。