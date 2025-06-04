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三峽4死車禍肇事翁不治 警依殺人等4罪移送檢方偵處

三峽4死12傷車禍肇事翁不治 警依殺人罪移送檢方偵處

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三峽區上月19日發生3死12傷重大車禍，78歲肇事余姓老翁因重傷經連日住院、手術，仍於上月31日重傷不治，使全案增加為4死。三峽警分局表示，檢警專案小組經縝密蒐證與調查，始終無法訊問余翁，因此已將余翁依殺人、重傷害、傷害及毀損罪嫌，移送新北地檢署偵處。

檢方表示，由於警方沒有結案權，相關起訴、處分須由檢察官為之，因此即便被告死亡仍須將案件移送檢方。依刑事訴訟法規定，被告於偵查期間死亡者，檢察官將為不起訴處分，但被害人仍可向繼承人起訴請求民事損害賠償。

肇事余翁事發時，不知何故駕駛轎車於北大國小學區內高速行駛，衝撞多名無辜路人及用路民眾，造成嚴重死傷。事後檢警組成專案小組，比照重大刑案積極偵辦，期間調閱監視器、行車紀錄器、進行現場勘察採證、測繪及勘察肇事車輛等偵查作為，歷經多次專案會議，並調查相關客觀事證。

但余翁肇事後自撞道路分隔島，本身也重傷陷入昏迷，送醫後持續接受手術及在加護病房觀察，始終無法接受任何訊問，上月31日上午7時許因傷重宣告不治，使檢警調查難以繼續。

新北市三峽區上月1發生4死12傷重大車禍，警方已將日前宣告不治的78歲肇事余姓老翁依殺人、重傷害、傷害及毀損罪嫌，移送新北地檢署偵處。記者蔣永佑／翻攝
新北市三峽區上月1發生4死12傷重大車禍，警方已將日前宣告不治的78歲肇事余姓老翁依殺人、重傷害、傷害及毀損罪嫌，移送新北地檢署偵處。記者蔣永佑／翻攝

車禍 三峽

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