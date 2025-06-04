三峽老翁靈堂被搜出 網友嗆送不雅字花籃 警呼籲冷靜勿脫序
新北市三峽區上月19日發生重大交通事故，造成4死11傷，肇事余姓老翁靈堂引發網友關注，近日有網友在網路公布老翁靈堂地址，網友揚言前往靈堂置放不雅花籃、丟雞蛋等言論。三峽警方呼籲民眾保持冷靜及理性，否則警方將依法辦理，絕不寬貸。
近日老翁靈堂位置在網路被公布，網友留言指出「我送個死有餘辜』花籃、想去放煙火。」也有民眾詢問：「有人要一起集資送花籃嗎？」；要送「死有餘辜」等字眼作為花籃輓詞，藉此表達對肇事者家屬至今未公開道歉的憤怒。
民眾也希望市府持續追蹤此案，希望這個案件能持續報導，事件在網路上掀起高度輿論，顯示社會對於肇事者後續處理與家屬態度，仍有極大不滿與質疑。
三峽警分局呼籲，肇事原因尚待檢警進一步調查中，請民眾保持冷靜及理性，千萬不要做出違法脫序等行為，否則警方也將依法辦理，絕不寬貸。
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