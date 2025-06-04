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他用交友軟體、手遊邀約「一天性侵2女」 北市警南下逮人…他遭收押

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

謝姓男子被控涉嫌在北市某旅館一天內性侵2名女子，北市警方2日南下嘉義拘提到案，在他身上查獲一顆含有依托咪脂的喪屍煙彈，檢警根據事證向法院聲請羈押，法院裁准。

警方調查，謝男（21歲）是嘉義人，身背2條詐欺通緝，疑因買毒又有賭癮，在外欠債，卻用毒品「找樂子」，4月下旬，一天內透過交友軟體和手機遊戲，以「北上遊玩順便見面」為由，邀約2名女子。

事後2女子接連報案指控，在台北市某旅館疑似被謝男餵食依托咪脂後性侵，事後更收到不雅影像，案經警方成立專案小組，蒐證後聲請拘票南下嘉義攻堅逮人，警方也在他身上查獲一顆含有依托咪脂的喪屍煙彈。警方偵詢後，依妨害性自主、毒品、兒少性剝削、妨害性隱私等罪移送台北地檢署；檢方複訊後聲押，法官裁准。

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謝姓男子被控涉嫌在北市某旅館一天內性侵2名女子，遭檢警拘提，法院裁定羈押。示意圖／本報資料照片
謝姓男子被控涉嫌在北市某旅館一天內性侵2名女子，遭檢警拘提，法院裁定羈押。示意圖／本報資料照片

嘉義 喪屍煙彈 北市

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