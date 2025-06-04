獨／三峽車禍余翁輓詞「永遠勝利」被罵翻 肇事者家屬說法曝光

三峽上月19日發生4死11傷車禍，肇事翁靈堂擺上「永遠勝利」，被網友罵翻，記者今實地前往現場查看，永遠勝利輓詞已被取下，禮廳員工轉述肇事者家屬說法，表示「永遠勝利」是父親（指余翁）生前最喜歡的一首歌，沒有其他意思。

老翁禮廳為開放式入口，方便家屬前往祭拜。民眾對於花籃輓詞包括德望永昭、德業長昭等也都相當有意見。老翁靈堂已有擺放除家屬以外，今查看還有北市大學董事會、北市高中校長等單位花籃。