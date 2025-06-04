朋友借機車毒駕 他牌照被扣2年 不服提告贏了保住車牌

徐姓男子把機車借給陳姓友人，因陳男毒駕違規，監理機關吊扣機車牌照24個月。徐男不服提告，指事先並不知情。法官審理後，認為汽機車駕駛人與所有人為同一人，才適用吊扣牌照處罰規定，監理機關處分有誤，判決撤銷。全案可上訴。

判決指出，徐姓男子把機車借給陳姓友人，陳男去年某日凌晨近4時騎機車在路上，被基隆警一分局員警攔停，檢測出陳有吸食毒品騎車行為，除依道路交通管理處罰條例製單舉發陳男，另依同條例第35條第9項規定舉發徐姓車主。

公路局台北市區監理所認定徐男違規事實明確，裁處原告吊扣機車牌照24個月。徐男不服，提起行政訴訟，主張並不知道陳男持有毒品或危險駕駛行為，聲明原處分撤銷。

監理所指員警攔停及檢測程序合法，陳男違規事證明確，徐男為車主，應盡機車保管監督義務，維持合法使用狀態。徐男未證明對於陳男行為已善盡相當監督管理，處分吊扣牌無誤，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院判決地方行政訴訟庭法官審理後指出，道交條例第35條第9項在2022於111年1月28日修正後，確有規定汽機車駕駛人有酒駕、毒駕或肇事致人重傷、死亡等嚴重違規行為，吊扣汽機車牌照2年考諸其修法歷程，但未載明立法理由。

法官說，回顧道交條例第35條修正二讀程序中，交通部彙整多名立委所提草案提出處理建議，表示有立委建議酒駕（含再犯）、拒絕酒測（含再犯）應沒入車輛，刪除致人重傷或死亡才得沒入車輛。考量剝奪人民財產權，如不分輕重緩急一律沒入車輛似有違反比例原則。

交通部建議綜合委員提案，增訂酒駕初犯致人重傷或死亡者即得沒入車輛，單純酒駕（含再犯）、拒絕酒測（含再犯）增加吊扣汽車牌照處罰，相同可達到對汽車處罰效果，並經立法院交通委員會參採，才在道交條例第35條第9項修正增列「吊扣汽機車牌照2年」規定。

法官說，從第35條第9項修正立法過程，可知增列「吊扣汽機車牌照2年」處罰手段，是針對汽機車駕駛人有單純酒駕、不依指示停車接受稽查、拒絕酒測及酒測前服用含酒精之物等違規行為樣態，施以吊扣汽機車牌照行政罰，藉此讓駕駛人知所警惕，避免其重蹈覆轍，而非對汽機車所有人施以吊扣牌照處罰。

法官認為，綜觀道交條例對「汽車所有人」處罰規定，均明確表示處罰對象為「汽車所有人」，但第35條第9項未明確表示將「所有人」列為處罰對象，可見立法者並無意藉由規定，使汽機車所有人「居於保證人地位」，負有防止汽機車駕駛人發生酒駕等違規行為義務。

法官指出，主管機關依道交條例規定，對汽機車所有人吊扣其牌照時，當以汽機車所有人與駕駛人為同一人才適用，以符合處罰法定原則，最高行政法院113年度交上統字第2號判決也持這項法律見解，因此監理所吊扣徐男汽車牌照24個有違誤，訴請撤銷判決有理由，應予准許。

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