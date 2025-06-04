高雄男女同桌喝酒爆殺人 凶嫌友也因這原因成共犯

高雄市苓雅區昨天發生殺人案，6名男女一起喝酒卻起衝突，吳姓男子持摺疊刀涉嫌殺死來訪的許姓男子。吳男的朋友李姓男子雖未動刀，但是，因也持刀要挺吳男，今天警方同以殺人案共同正犯移送法辦。

昨天天上午9時許，死者許姓男子（26歲）和朋友鄭姓（30歲）、蔡姓2男子（26歲）到高雄市苓雅區青年二路王姓女子（20歲）的租處找王女聊天，因王女和合組樓房的吳姓男子（23歲）及吳的朋友李姓男子（24歲）正在喝酒，許男3人便與王女及吳、李同桌喝酒。不料，席間吳男問許男「混哪裡的？」引起許不悅，雙方互嗆，吳男持摺疊刀涉嫌刺殺許男頭、胸、腹、背約8刀，送醫不治。

據調查，吳、許2人衝突時，吳男亮出摺疊刀，疑與許男搶刀之際，吳男的左手無名指遭割斷，朋友李男、王女勸阻也被劃傷。

當時李姓男子進房間拿出1把水果刀要挺吳男，立即被許姓男子的2名朋友壓制，才無法對許男動刀。

許男胸部受傷嚴重，流血不止倒地，送阮綜合醫院急救，到昨天下午4時30分不治；吳男、李男和王女送高雄長庚醫院治療已無大礙，吳男仍住院、王女經檢方複訊已請回，但是李男因曾持刀要挺吳男，同涉殺人罪嫌，今天移送法辦。