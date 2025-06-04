快訊

旅宿業有條件開放移工 洪申翰：沒特定時程、3原則做評估

南韓青瓦台的射手座魔咒？3位總統曾入獄 艾菲爾：李在明連3年命運大考驗

南韓新總統李在明擬遷回青瓦台 曾批龍山辦公室暗藏竊聽

高雄男女同桌喝酒爆殺人 凶嫌友也因這原因成共犯

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市苓雅區昨天發生殺人案，6名男女一起喝酒卻起衝突，吳姓男子持摺疊刀涉嫌殺死來訪的許姓男子。吳男的朋友李姓男子雖未動刀，但是，因也持刀要挺吳男，今天警方同以殺人案共同正犯移送法辦。

昨天天上午9時許，死者許姓男子（26歲）和朋友鄭姓（30歲）、蔡姓2男子（26歲）到高雄市苓雅區青年二路王姓女子（20歲）的租處找王女聊天，因王女和合組樓房的吳姓男子（23歲）及吳的朋友李姓男子（24歲）正在喝酒，許男3人便與王女及吳、李同桌喝酒。不料，席間吳男問許男「混哪裡的？」引起許不悅，雙方互嗆，吳男持摺疊刀涉嫌刺殺許男頭、胸、腹、背約8刀，送醫不治。

據調查，吳、許2人衝突時，吳男亮出摺疊刀，疑與許男搶刀之際，吳男的左手無名指遭割斷，朋友李男、王女勸阻也被劃傷。

當時李姓男子進房間拿出1把水果刀要挺吳男，立即被許姓男子的2名朋友壓制，才無法對許男動刀。

許男胸部受傷嚴重，流血不止倒地，送阮綜合醫院急救，到昨天下午4時30分不治；吳男、李男和王女送高雄長庚醫院治療已無大礙，吳男仍住院、王女經檢方複訊已請回，但是李男因曾持刀要挺吳男，同涉殺人罪嫌，今天移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李姓男子（右）昨天在朋友吳姓男子涉嫌殺人後，也因當時持刀挺吳，今天依殺人罪嫌移送法辦。記者林保光／翻攝
李姓男子（右）昨天在朋友吳姓男子涉嫌殺人後，也因當時持刀挺吳，今天依殺人罪嫌移送法辦。記者林保光／翻攝

衝突 殺人案 朋友

延伸閱讀

驚險一瞬間！ 高雄天雨轎車衝慢車道 路過騎士吃驚

高雄老師拍學生後頸成傷 1關鍵法條判拘役不准易科罰金

影／只因1句話...高雄同桌喝酒動刀 3人送醫、1男不治

高雄河堤國小首辦畢業宿營 體驗轉大人心情

相關新聞

高雄男女同桌喝酒爆殺人 凶嫌友也因這原因成共犯

高雄市苓雅區昨天發生殺人案，6名男女一起喝酒卻起衝突，吳姓男子持摺疊刀涉嫌殺死來訪的許姓男子。吳男的朋友李姓男子雖未動刀...

影／只因1句話...高雄同桌喝酒動刀 3人送醫、1男不治

高雄今天發生同桌男子互嗆動刀，23歲的吳姓男子持摺疊刀連刺殺許姓男子約8刀，致許男送醫後，延醫到今天下午不治，警方逮捕吳...

鬧事還拍片上傳！兄砸BMW、弟開車撞鄰居電動門 一人竟還是通緝犯

接連惹風波！屏東縣30歲劉男疑因債務糾紛不滿馮姓男子，竟在1日凌晨與兩名友人到屏東市棒球路法院附近停車場砸毀馮男BMW汽...

影／他開車行經路檢點...攔查不靠左停 警喊「開槍囉」

23歲陳姓男子昨天晚上和友人開車行經北市保大路檢點，疑因緊張不熟悉如何靠邊受檢，員警以為他要逕自駛離，立刻掏槍警戒大喊「...

中共前艦艇長偷渡來台...他不想收容喊「想留在台灣」 願配戴電子腳環

中共海軍艦艇長退伍的阮芳勇去年駕快艇偷渡來台「投奔自由」，被判刑8月定讞，他今年2月被收容，屆滿前移民署聲請再延長收容，...

高雄姊弟豪宅涉跨境洗錢機房 1年多洗錢80億

高雄楊姓姊弟因在高雄設機房，跨境幫泰國、越南的博弈網站涉嫌洗錢，刑事局電信偵查大隊與高雄市警方攻入機房，查扣相關電腦資料...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。