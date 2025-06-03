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影／只因1句話...高雄同桌喝酒動刀 3人送醫、1男不治

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄今天發生同桌男子互嗆動刀，23歲的吳姓男子持摺疊刀連刺殺許姓男子約8刀，致許男送醫後，延醫到今天下午不治，警方逮捕吳男依殺人罪嫌移送法辦。

據了解，今天上午9時許，死者許姓男子（26歲）和朋友鄭姓男子（30歲）、蔡姓男子（26歲）到高雄市苓雅區青年二路王姓女子（20歲）租處，找王女聊天，因王女和吳姓男子（23歲）合組樓房，許男等人便與王女及吳男的朋友李姓男子（24歲）同桌一起喝酒。

席間吳男問許男「混哪裡的？」雙方起口角，王女與雙方朋友一再勸和，但是吳、許2人卻越吵越烈，大打出手，吳男竟亮出摺疊刀，涉嫌連刺殺許男頭部、胸、腹及背部約8刀，疑雙方搶刀時，連自己的右手無名指也割斷，王女和李男勸阻時也被劃傷。

許男胸部受傷嚴重，流血不止倒地，朋友趕緊向119求救。警、消到場，得知雙方衝突動刀殺人，立即逮捕吳男，並將許男和吳男、王女、 李男，分別送阮綜合醫院及高雄長庚醫院急救。許男經延醫到今天下午4時30分不治。

全案由苓雅警分局查辦涉嫌動刀的吳姓男子，依殺人罪嫌移送法辦。

吳姓男子（左）涉嫌刺殺許男。記者林保光／翻攝
吳姓男子（左）涉嫌刺殺許男。記者林保光／翻攝
許姓男子（下）遭吳姓男子涉嫌刺殺，送醫不治。記者林保光／翻攝
許姓男子（下）遭吳姓男子涉嫌刺殺，送醫不治。記者林保光／翻攝

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