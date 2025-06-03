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鬧事還拍片上傳！兄砸BMW、弟開車撞鄰居電動門 一人竟還是通緝犯
接連惹風波！屏東縣30歲劉男疑因債務糾紛不滿馮姓男子，竟在1日凌晨與兩名友人到屏東市棒球路法院附近停車場砸毀馮男BMW汽車，過程上傳IG限動。劉男的胞弟也在1日晚間因不滿鄰居不開電動門讓其通行，衝撞鄰居電動門，屋主報警處理，警方調查發現，劉男胞弟是通緝犯，警方追查中。
屏東市棒球路，地方法院附近的一處停車場，1日凌晨發生砸車，30歲劉男因債務糾紛不滿馮男，竟與友人白男、盧男，到停車場砸毀馮男的BMW汽車，過程還還被拍成影片上傳IG限時動態。
據了解，被害人馮男被砸車前，疑遭設局毆打，且透過友人表示，被冠上莫須有債務。警方初步調查，劉男債權人方，被害人馮男是債務人方，疑因60萬元債務糾紛，兩方均是替雙方友人協商債務。
警方昨天帶回劉男、盧男、白男，警詢後依涉嫌妨害秩序、毀損等罪嫌函送屏東地檢署偵辦。
未料，劉姓男子的胞弟在6月1日晚間8點半，因停車糾紛，竟突然情緒失控，開車兩度撞毀鄰居的大門，導致電動門毀損修復約要6萬元，鄰居報警提告毀損，警方調查，嫌犯是劉男的胞弟，是詐欺通緝犯，警方將追查劉男胞弟到案。
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