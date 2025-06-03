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影／他開車行經路檢點...攔查不靠左停 警喊「開槍囉」
23歲陳姓男子昨天晚上和友人開車行經北市保大路檢點，疑因緊張不熟悉如何靠邊受檢，員警以為他要逕自駛離，立刻掏槍警戒大喊「開槍囉」，陳男事後把掏槍過程上傳社群軟體，直言「有夠驚悚」，遇到一場臨檢驚魂記。保大表示，因陳男未依照員警指示逕自直行，持槍警戒情況符合比例原則，沒有爭議。
保大今天公布執法秘錄器，影片可見攔停員警明確告知駕駛靠左邊查看駕照，前方指揮員警也不斷利用手臂指示方向，見車輛不停靠，警戒員警立刻掏槍大喊「開槍囉」。
陳男把昨天晚上遇到的拔槍驚魂過程，上傳社群軟體Threads，開頭直言「有夠驚悚」，在台北一號隧道要往市區，出隧道後遇到臨檢，吹了一口氣酒測值為0，但第一次被要求路邊停車看駕照，不曉得要停在三角錐的裡面還是前面，慢慢踩著煞車往前滑，結果前面3個警察其中1個迅速拔槍，要求我熄火下車，檢查過後沒問題，得知誤會一場，才結束這場臨檢驚魂記。
陳男的行車紀錄器畫面清楚可見，三名員警站他車頭前面，一人手觸碰腰間槍枝警戒，一人拿手電筒照射，一人持槍槍口向下，而陳男則十分驚慌不知所措，經引領後才安全停車受檢。
北市保大表示，第三中隊員警等4人，昨天晚上10點43分，在國三甲下匝道平面與辛亥路157巷口處報准實施路檢，晚上10點55分攔查陳男轎車，員警明確示意該車駕駛往左停車靠邊受檢，且警戒員警亦有揮手示意進入攔檢區，惟該駕駛並未依照員警指示逕自直行，致同仁認該車可能有衝撞或其他異常情事，才持槍警戒。
北市保大表示，該警網帶班幹部見狀立即上前詢問該駕駛及乘客共2人並確認無異常之情事，持槍警戒人員隨即收槍並實施身分查證，經查證無異常後即放行。
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