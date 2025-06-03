高雄姊弟豪宅涉跨境洗錢機房 1年多洗錢80億

高雄楊姓姊弟因在高雄設機房，跨境幫泰國、越南的博弈網站涉嫌洗錢，刑事局電信偵查大隊與高雄市警方攻入機房，查扣相關電腦資料，發現這機房1年出入金額總計達80億元，獲利1億3500多萬元，將全案移送法辦，楊弟經檢方聲押獲准。

據了解，楊姓女子（39歲）曾在馬來西亞同設過洗錢機房，回台後認為幫境外博弈網站洗錢可獲利，便與弟弟（33歲）自2020年起，在高雄市設機房，1年多前將機房移到高雄市鳳山區文龍東路高級住宅區。

刑事局電偵大隊第三大隊接獲密報，懷疑高級透天住宅區進出複雜，又設不少電腦設備，可能別有用途，今年1月與高雄市刑大科偵隊成立專案小組，查出疑是博弈網站機房，動員查緝。

3月間警方攻入機房，查捕楊姓男子及10名員工，查扣一批電腦主機等資料，另在左營區拘捕楊男的姊姊，3月間又在台北市拘捕另7名員工。警方立並即查扣黃金條塊、勞力士手錶、BMW轎車和3筆不動產及帳戶存款550萬元、有價證券約340萬元。