北市男停車場呼大麻開車亂撞 毒駕拒捕扭打2警受傷

石姓男子前天涉嫌施用大麻後開車，在台北市某停車場撞擊防撞柱，員警巡經發現搜出大麻13公克及電子煙1組，他推擠拒捕造成兩名警員受傷，被依公共危險、毒品等罪移送。

警方調查，前天凌晨4時許，25歲石姓男子在北市忠孝東路4段某停車場駕車撞擊防撞柱2次，大安警分局敦化南路派出所員警巡經發現，要求石下車接受盤查，發現他語無倫次、神情恍惚，身上有濃厚大麻氣味。

員警從石的內褲內搜出大麻13克，從汽車中央扶手處搜出電子菸1組，在後車箱查獲現金24萬元，認為石施用毒品致不能安全駕駛，逮捕時石推擠拉扯，造成張姓、翁姓警員擦挫傷。警方帶回他調查，詢後依公共危險、毒品、妨害公務、傷害、毀損罪移送。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885