想以檳榔花矇混臨檢 嘉縣警方識破技倆查獲大麻栽植場

嘉義縣民雄分局警方日前進行臨檢勤務，發現李姓男子汽車扶手有可疑玻璃瓶，李男辯稱是檳榔花，但眼尖員警看出是違禁品大麻，進而查獲他在嘉義縣市的大麻栽植場，查扣大麻植株101株、大麻乾株、栽種工具等物品，偵訊後，依毒品等罪嫌送辦。

民雄分局警方於今年3月27晚執行擴大臨檢勤務，眼尖員警發現年約30歲李男汽車扶手處放置有一罐裝有大麻花成品之玻璃瓶，李男一度辯稱是檳榔花試圖混淆視聽，警方成立專案小組，並報請嘉檢由檢察官江炳勳指揮，分別在嘉義市西區、嘉義縣中埔地區查獲李男種植大麻植栽場，扣押101株、大麻乾株4株、大麻花、大麻花成品等毒品及栽種工具，循線在新北市查獲翁姓共犯並追出賴姓等買家，一舉破獲大麻販毒供應鏈上、下游。

檢警調查，李男、翁男於去年12月13日自泰國將大麻種子，夾藏個人行李，私運進口輸入，即利用嘉義市透天租屋處作為大麻株室內栽植場，俟大麻幼株成長後，再移植到嘉義縣中埔鄉偏僻山上等候收成，並於今年3月16日涉嫌販賣。所幸警方即時查獲並追出毒品上游共犯，偵訊後將李嫌等人依毒品、懲治走私條例等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

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