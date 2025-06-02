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2菲籍男大生遊旗津 清晨騎機車自撞雙亡

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻／高雄報導

菲律賓籍歐姓、蘇姓男大生昨凌晨騎機車雙載，行經旗津三路的彎道，自撞右側路緣石喪命，機車車頭嚴重毀損。記者張議晨／翻攝
菲律賓籍歐姓、蘇姓男大生昨凌晨騎機車雙載，行經旗津三路的彎道，自撞右側路緣石喪命，機車車頭嚴重毀損。記者張議晨／翻攝

來台就讀樹德科技大學一年級的菲律賓歐姓、蘇姓男學生，昨清晨四時半許騎機車雙載，行經高雄市旗津三路彎道處失控直接往右側擦撞路邊，蘇男當場死亡、歐送醫也不治；現場無煞車痕，檢警懷疑車速過快，將複驗釐清有無酒駕

據調查，歐姓、蘇姓男子昨端午連假到旗津遊玩，回程途中，歐騎機車載蘇，蘇未戴安全帽，凌晨四時半左右沿旗津三路北往南行駛，經過旗津貝殼館旁彎道，直行衝往右側路邊，直接撞上路緣石，兩人連人帶車噴飛，滑行約五公尺，機車車頭卡著樹枝幾乎全毀。

警消趕抵，蘇男當場明顯死亡，歐姓男子的安全帽也破裂重傷，送醫急救後不治；警方測繪現場，初步觀察地面沒有明顯煞車痕，懷疑兩人對地形不熟悉、車速過快。

檢察官昨相驗，確認兩人外傷都是車禍撞擊導致，但因原因不明，駕駛歐姓男子將進行複驗，釐清有無酒精反應；因兩人家屬都不在台灣，昨無死者親屬到場相驗。

樹德科大表示，兩人為資工系一年級學生，已通知家屬，校方代表也將前往殯儀館協助處理，配合警方調查，也會進行心理諮商。

酒駕 菲律賓 樹德科技大學 安全帽

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