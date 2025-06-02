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尿檢出爐慢！毒駕逾7成未舉發 警署建議修法延長期限

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

根據統計，今年一至三月警方查毒駕依公共危險罪移送一一八九件，其中以道路交通管理處罰條例舉發只三三○件，逾七成未舉發，不少犯嫌逃過吊扣駕照。警政署表示，受限毒品尿液檢驗量能，常因等待檢驗結果超過舉發期限，建議延長舉發期限，將與交通部研議。

道交條例規定，違反本條例之行為，自行為成立之日起；行為有連續或繼續之狀態者，自行為終了之日起，逾二個月不得舉發。實務上不少警察機關認為從查獲日起算，收到尿報已逾期，不舉發，被移送者因此逃過吊扣駕照處分。

據了解，毒品尿液檢驗報告最快一至二周，也有慢至二個月出爐，至今年初不少縣市警察局尚未完成濫用藥物尿液檢驗機構招標，加上強力查緝依托咪酯等毒品及毒駕，採尿送刑事局、調查局或法醫研究所檢驗「塞車」，收到尿報常已離攔檢查獲逾二個月。

依行政罰法、道交條例，若毒駕刑法罰金高於道交條例罰鍰，不處罰鍰，但仍須依該條例吊扣駕照。警方未依法舉發，犯嫌可繼續持駕照合法上路，防制出現漏洞。

警政署表示，五月九日函詢交通部對舉發時效釋疑，若確定是從攔檢查獲起算，建議修法延長；去年十二月將毒品尿液檢驗量能不足問題提報行政院毒品防制會報，政院裁示衛福部輔導民間機構提升檢驗量能；因招標有空窗期，五月廿九日已函發各警局精進作為。

據指出，公危罪修法後，政府訂定「尿液確認檢驗判定檢出毒品品項及濃度值」，去年三月廿九日生效，當時多已完成檢驗機構招標，十一月廿六日新增依托咪酯閾值公告適用，未舉發漏洞今年初浮現。

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