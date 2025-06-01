快訊

吃對早餐救大腦 92歲營養權威靠這碗「超級食物」抗老不失智

獨／台南28年「瑞穗沙茶爐」突熄燈！一票粉絲錯愕：最愛的火鍋店

聽新聞
0:00 / 0:00

查獲毒品筆錄多蓋自己職名單 八里分駐所長遭檢舉調職送辦

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市蘆洲分局八里分駐所李姓所長，日前執行擴大臨檢時查獲一起毒品案，事後因在筆錄上加蓋自己職名章，被人檢舉偽造文書；蘆洲分局調查，李帶班查獲案件本就可敘獎，是否構成偽造文書函送檢方偵辦，考量他領導統御正當性，已改調非主管職。

據了解，李姓前所長（33歲）警大84期畢業，先後於蘆洲警分局行政組、瑞芳警分局交通分隊長、瑞芳分局平溪分駐所服務，去年9月12日調任蘆洲分局八里分駐所所長。李員因個性較衝動，且不善溝通與所內同仁相處不睦，所內警員多有微詞。

今年3月21日晚間，八里分駐所與龍源派出所聯合執行擴大臨檢，李姓所長帶班查獲胡姓嫌犯毒品案，此案中李員有實際出力符合敘獎要件，但蘆洲分局在檢視其申報獎勵所提供的附件筆錄時，卻發現筆錄上詢問人兼記錄人核章，與偵查隊移送卷宗歸檔附件不同。

蘆洲分局啟動調查，確認該筆錄為黃姓警員製作，李員於審核獎勵案件時於該筆錄核章處蓋自己職名章，將李員函送法辦。另外蘆洲分局考量李員自調派八里分駐所後，不善內部溝通，與所屬同仁相處不睦，申報個人獎勵程序也欠妥，無領導統御正當性，5月29日將李員調整為非主管職務，核予申誡一次處分。該所所長職務將由巡官林裕益代理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蘆洲分局八里分駐所李姓所長被拔官送辦。圖／聯合報資料畫面
蘆洲分局八里分駐所李姓所長被拔官送辦。圖／聯合報資料畫面

臨檢 八里

延伸閱讀

KTV消費吐痰又甩門…3男不滿被趕出店外 聚眾施暴代價出爐

合庫現鈔遭竊 最新説法曝光

賊星該敗！桃警返回攔車現場勘查 巧遇逃逸犯嫌...意外破毒窟

妻兒抵醫院！三峽車禍肇事翁不治下午完成相驗 擇日解剖

相關新聞

查獲毒品筆錄多蓋自己職名單 八里分駐所長遭檢舉調職送辦

新北市蘆洲分局八里分駐所李姓所長，日前執行擴大臨檢時查獲一起毒品案，事後因在筆錄上加蓋自己職名章，被人檢舉偽造文書；蘆洲...

賊星該敗！桃警返回攔車現場勘查 巧遇逃逸犯嫌...意外破毒窟

桃園昨凌晨一輛小客車遇攔查不停，遭警方截下後於車上搜出毒品安非他命、K他命93包，駕駛黃男遭逮捕，副駕駛座顏男趁隙脫逃。...

調查局盜賣毒品 追出案外案

調查局盜賣毒品追出案外案。調查局航業處基隆調查站前組長徐宿良與調查官詹孟霖，不僅搞丟六點五公斤安毒，還曾遺失兩小包二級毒...

他吸毒開車拒絕搜索 北市保大聲請緊急搜索...查獲改造手槍子彈

22歲鄭姓男子日前開車載32歲巫姓男子，行經北市警方路檢點，員警示意拉下車窗受檢，赫然聞到濃烈的毒品K煙味，員警正要進一...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。