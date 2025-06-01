查獲毒品筆錄多蓋自己職名單 八里分駐所長遭檢舉調職送辦

新北市蘆洲分局八里分駐所李姓所長，日前執行擴大臨檢時查獲一起毒品案，事後因在筆錄上加蓋自己職名章，被人檢舉偽造文書；蘆洲分局調查，李帶班查獲案件本就可敘獎，是否構成偽造文書函送檢方偵辦，考量他領導統御正當性，已改調非主管職。

據了解，李姓前所長（33歲）警大84期畢業，先後於蘆洲警分局行政組、瑞芳警分局交通分隊長、瑞芳分局平溪分駐所服務，去年9月12日調任蘆洲分局八里分駐所所長。李員因個性較衝動，且不善溝通與所內同仁相處不睦，所內警員多有微詞。

今年3月21日晚間，八里分駐所與龍源派出所聯合執行擴大臨檢，李姓所長帶班查獲胡姓嫌犯毒品案，此案中李員有實際出力符合敘獎要件，但蘆洲分局在檢視其申報獎勵所提供的附件筆錄時，卻發現筆錄上詢問人兼記錄人核章，與偵查隊移送卷宗歸檔附件不同。

蘆洲分局啟動調查，確認該筆錄為黃姓警員製作，李員於審核獎勵案件時於該筆錄核章處蓋自己職名章，將李員函送法辦。另外蘆洲分局考量李員自調派八里分駐所後，不善內部溝通，與所屬同仁相處不睦，申報個人獎勵程序也欠妥，無領導統御正當性，5月29日將李員調整為非主管職務，核予申誡一次處分。該所所長職務將由巡官林裕益代理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885