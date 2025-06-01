賊星該敗！桃警返回攔車現場勘查 巧遇逃逸犯嫌...意外破毒窟

桃園昨凌晨一輛小客車遇攔查不停，遭警方截下後於車上搜出毒品安非他命、K他命93包，駕駛黃男遭逮捕，副駕駛座顏男趁隙脫逃。結果警方同日下午回到事發地勘查，巧遇顏男，上前盤查時，顏男竟將警員推下樓梯，但立刻遭壓制。警詢後將全案依妨礙公務、毒品等罪嫌移送偵辦，至於通緝部分，則解送歸案。

桃園市保安警察大隊員警昨凌晨執行巡邏勤務，在桃園區南平路上發現一輛小客車形跡可疑，且後車燈毀損，於是開啟警示燈及廣播器，要求該車停車受檢，但黃姓駕駛不聽從指示停車，經警方截停後，副駕駛座22歲顏姓男子衝下車，逃進周邊公寓住宅內躲藏。

員警控制該車駕駛後，於車上查獲毒品安非他命、K他命等93包，毛重約160多公克，依法將有多項毒品、詐欺等前科的犯嫌29歲黃男帶返偵辦。

員警於昨天下午1時許前往凌晨犯嫌逃逸路線周邊勘查，竟巧遇22歲顏姓犯嫌，當時他正自公寓走出，由於其有詐欺、毒品前科及遭桃園地檢詐欺通緝，眼見員警上前盤查，為逃避警方追捕，顏男動手將警察推下樓梯。

警方以優勢人力一擁而上，逮捕顏男，隨即於民宅內查獲三級毒品先驅原料alpha-php共2包、摻有安非他命藥丸3包、四級毒品先驅原料CHLORO共2大包、K他命1包等毒品。

保大指出，全案後續依妨礙公務、公毒品、詐欺通緝等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，並持續向上溯源毒品來源。