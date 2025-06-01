調查局盜賣毒品 追出案外案

調查局發生6.5公斤安非他命毒品遺失案，事後調查航基站前機動組長徐宿良疑勾結毒梟盜走毒品轉賣。圖為當初破案記者會。圖／聯合報系資料照片

調查局盜賣毒品追出案外案。調查局航業處基隆調查站前組長徐宿良與調查官詹孟霖，不僅搞丟六點五公斤安毒，還曾遺失兩小包二級毒品，兩人為掩蓋疏失，竟用立可帶塗改收案登記簿，並填寫「已結案」矇騙，桃園地檢署依偽造文書罪追加起訴兩人，由法院併案審理。

有「緝毒英雄」之稱的詹孟霖，先前因發生六點五公斤安非他命遺失、製作虛假公文，二○二三年被法院依兩次偽造文書罪，各判一年四月徒刑，合併應執行一年六月，緩刑三年，若緩刑期間受有期徒刑宣告，依法緩刑須撤銷。

徐宿良多次利用航基站管理鬆散漏洞，大量竊取扣案的一粒眠、Ｋ他命毒品轉賣黑幫，不法獲利三點六億元，遭諷為「最貪調查官」，被依貪汙罪起訴並彈劾。徐羈押近一年七個月後，二○二三年被法官裁定一○○萬元交保，限制出境出海，配戴電子腳環。

二○一八年四月二日，有毒販從荷蘭寄送毒郵包，收件地址是長庚大學醫學系實體信箱，關務署扣押ＬＳＤ（麥角二乙胺）一包（一公克）、安非他命兩包（兩公克），移送航基站。

起訴指出，同年四月十日，航基站調查官赴台北關收取毒郵包，帶回站裡交給徐宿良，徐宿良隔天在「新收案件登記簿」手寫分案，由詹孟霖辦理，航基站建立檔資訊後，詹孟霖未再簽辦此案。

同年十二月十八日，台北關函請航基站函復案件偵辦進度，徐宿良、詹孟霖這才發現兩包毒品不在站內，為查明是否移由友軍承辦，徐宿良在「新收案件登記簿」的「事由」欄位旁，以紅筆手寫註記「查明是否移基憲」（基隆憲兵隊）。

台北關二○一九年三月、八月再函詢航基站辦理進度，徐宿良、詹孟霖明知毒品確定遺失，為避免出包及卸責，由徐於二○二○年十一月間，在辦公室內先以立可帶將「查明是否移基憲」註記遮蔽隱匿，再於「備考」欄位記載「移台北市處已結案」，使航基站誤認毒品移由台北市處偵辦並結案。

航基站爆發毒品掉包案後，詹孟霖改調花蓮縣調查站，後手交接時發現有異，函詢各單位均稱沒收到毒品，直到找出公函朝日光燈照射，抓包塗改痕跡，此案才曝光。