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他吸毒開車拒絕搜索 北市保大聲請緊急搜索...查獲改造手槍子彈

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

22歲鄭姓男子日前開車載32歲巫姓男子，行經北市警方路檢點，員警示意拉下車窗受檢，赫然聞到濃烈的毒品K煙味，員警正要進一步詢問是否有其他違禁品，孰料鄭男拒絕搜索，警方立刻向檢察官聲請緊急搜索，果然在後車廂查扣改造手槍、彈匣及子彈，當場逮捕移送法辦。

北市保安警察大隊第二中隊19日晚上9點多，在中山區民族東路與松江路執行路檢勤務，認定一輛轎車行跡車疑攔查，除了聞到K煙味，還在車內腳踏墊發現菸草及不明白色結晶體，懷疑施用毒品。

警方採檢後，初步檢測呈現第三級毒品愷他命陽性反應，正要進一步檢查車輛有無其他違禁物品，孰料鄭男開始情緒躁動且手抖不停，拒絕配合警方後續對該車輛實施搜索。

員警依據經驗認定「有鬼」，合理懷疑車內還有其他違禁品，儘管鄭男拒絕搜索，但警方搜集事證後，打電話向台北地檢署檢察官聲請緊急搜索，值日檢察官准予，員警一打開後車廂，果然查獲改造手槍1把、彈匣1個及子彈7顆。

鄭男警詢時否認槍枝是他的，巫男雖然坦承持有，但推拖是友人寄放的，警詢後2人被依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪送辦，並持續溯源擴大追查槍枝來源，以維護社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

保大警方日前搜索查扣改造手槍、彈匣及子彈。記者翁至成／翻攝
保大警方日前搜索查扣改造手槍、彈匣及子彈。記者翁至成／翻攝
保大警方日前搜索查扣改造手槍、彈匣及子彈。記者翁至成／翻攝
保大警方日前搜索查扣改造手槍、彈匣及子彈。記者翁至成／翻攝
保大警方日前搜索查扣改造手槍、彈匣及子彈。記者翁至成／翻攝
保大警方日前搜索查扣改造手槍、彈匣及子彈。記者翁至成／翻攝
保大警方日前搜索查扣改造手槍、彈匣及子彈。記者翁至成／翻攝
保大警方日前搜索查扣改造手槍、彈匣及子彈。記者翁至成／翻攝

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