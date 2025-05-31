影／拉K忘了擦！三重男開賓士撞保時捷一鼻子白粉

新北市三重區日前有1輛賓士轎車莫名追撞路旁保時捷休旅車，又駛離現場向前開了200公尺才停靠路邊主動報案。員警趕抵發現33歲林姓駕駛的鼻頭殘留白色粉末，帶回派出所驗出是K他命毒品，被懷疑毒駕。

監視器拍到，林男21日晚間9時43分左右，在三重區福德北路駕駛賓士車往台北橋方向行駛，過長元街口彎道便一直向右偏移，後方車輛紛紛避開從左側超車。後來林男的車便直接撞上停放路邊的保時捷休旅車尾，吸引數名路人圍觀。

結果他僅短暫下車查看，眾目睽睽之下又上車駛離事故現場，向前繼續開約200公尺，在距離三重派出所僅約30公尺靠邊停下，主動撥打110報案。員警趕抵撞擊現場，民眾立即告知肇事車輛停在前方不遠，車頭已經撞爛。

警方找到林男，車上沒有違禁品，人的精神狀況還算正常，卻被發現鼻頭殘留可疑白色粉末，帶回派出所驗出K他命陽性反應，他聲稱開車之前在家裡吸毒，已採尿送驗，警詢後依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署，若尿檢有毒品反應將另依公共危險罪嫌函送偵辦。

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