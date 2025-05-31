快訊

「阿積電」傳進軍中東！網友炸鍋：沙丘台積電、高雄阿蓮要噴？

柯建銘代中選會預告？發文「7月26日、8月23日」罷免投票

就是現在！快去取「午時水」…命理師曝：端午5大轉運妙招

聽新聞
0:00 / 0:00

影／作案不到1分鐘！缺錢毒蟲專挑無人智取店下手 苗警赴桃逮3嫌

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗警分局日前陸續接獲電商報案，位於頭屋、苗栗市區的無人智取店財物遭竊，損失金額超過40萬元，作案時間不到1分鐘，警方獲報後隨即成立專案小組偵辦並鎖定對象，循線在桃園市龍潭區一帶拘捕陳姓男子等3人並查扣毒品等贓物及證物，調查後依違反毒品危害防制條例、加重竊盜等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，3人都由法院裁定羈押禁見。

警方接獲通報後，調閱周遭監視器影像，鎖定犯案車輛並報請苗栗地檢署檢察官姜永浩指揮偵辦，24日到桃園市龍潭區一帶，拘捕到29歲、36歲兩名陳姓男子及43歲范姓男子3名嫌疑人，現場查扣少量毒品、吸食器及手機等贓證物，帶回詢問調查後移送苗栗地檢署偵辦，檢方聲請將3人羈押禁見，獲法院裁准。

據了解，竊嫌3人為躲避警方查緝，作案時將白色轎車的號牌遮掩，專門針對無人的智取店錢箱下手，犯案頻繁，車扺犯罪場後再蒙面並使用工具迅速破壞機具取走錢箱，作案時間不到1分鐘 ，讓不少受害電商業者叫苦連天。

苗栗警分局在破案後也向不肖之徒喊話，千萬不要懷疑警方的科技偵查能力與打擊新興犯罪模式的決心。同時也呼籲無人商店業者強化安全防護措施，建立即時通報機制，共同維護社會治安。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳姓男子等3人專門針對無人智取店下手行竊，苗栗警方循線到桃園龍潭一帶將3人查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
陳姓男子等3人專門針對無人智取店下手行竊，苗栗警方循線到桃園龍潭一帶將3人查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
陳姓男子等3人專門針對無人智取店下手行竊，苗栗警方循線到桃園龍潭一帶將3人查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
陳姓男子等3人專門針對無人智取店下手行竊，苗栗警方循線到桃園龍潭一帶將3人查獲。圖／記者胡蓬生翻攝

電商 毒品 桃園

延伸閱讀

鎖定蝦皮無人店盜取現金…跑遍5縣市 竊盜集團一個月得手500萬

花蓮文化局長涉貪 法官羈押禁見理由曝光

花蓮文化局長涉貪 法官晚間裁定羈押禁見

柯文哲辯不會逃亡沒有用！合議庭裁定審判中再羈押禁見2個月

相關新聞

三峽車禍肇事翁突離世 新北法制局：財產已假扣押、求償不受影響

新北市三峽19日發生重大車禍，肇事的78歲余姓老翁被送往亞東醫院搶救，歷經2次手術與12天治療後，今天早上7時20分因傷...

三峽重大車禍余姓老翁今晨不治 新北檢曝刑事部分「不起訴」

新北市三峽區今年5月19日發生重大車禍，肇事的余姓老翁歷經2次手術與12天治療後，今天早上7時20分因傷勢嚴重宣告不治。...

三峽重大車禍余姓老翁今晨不治 死亡人數再添1人肇事原因成謎

新北市三峽重大車禍，涉嫌肇事的余姓男子仍在醫院加護病房治療中，肇事的78歲余姓老翁被送往亞東醫院搶救，歷經2次手術與12...

獨／三峽大車禍肇事老翁今早死亡 被害者家屬反應曝光

三峽19號於北大國小前發生大車禍，造成3死12傷，事後肇事老翁持續昏迷，今早醫院證實已經死亡，被害者家屬第一時間透過民代...

三峽大車禍再添1死 肇事者余姓老翁今晨不治！醫院曝死因

新北市三峽北大國小前19日發生重大車禍，釀成3死12傷，肇事的78歲老翁余文正也陷入昏迷，不過今傳出上午7時20分仍宣告...

台中男吸K菸涉毒駕 他辯只吹冷氣沒移動...法院判「無罪」

台中林姓男子開車違停被盤查，警方發現他持有1包K他命，並認定其吸食K菸後開車構成毒駕，檢方依公共危險罪嫌起訴，林辯稱只發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。