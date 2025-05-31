影／作案不到1分鐘！缺錢毒蟲專挑無人智取店下手 苗警赴桃逮3嫌

苗栗警分局日前陸續接獲電商報案，位於頭屋、苗栗市區的無人智取店財物遭竊，損失金額超過40萬元，作案時間不到1分鐘，警方獲報後隨即成立專案小組偵辦並鎖定對象，循線在桃園市龍潭區一帶拘捕陳姓男子等3人並查扣毒品等贓物及證物，調查後依違反毒品危害防制條例、加重竊盜等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，3人都由法院裁定羈押禁見。

警方接獲通報後，調閱周遭監視器影像，鎖定犯案車輛並報請苗栗地檢署檢察官姜永浩指揮偵辦，24日到桃園市龍潭區一帶，拘捕到29歲、36歲兩名陳姓男子及43歲范姓男子3名嫌疑人，現場查扣少量毒品、吸食器及手機等贓證物，帶回詢問調查後移送苗栗地檢署偵辦，檢方聲請將3人羈押禁見，獲法院裁准。

據了解，竊嫌3人為躲避警方查緝，作案時將白色轎車的號牌遮掩，專門針對無人的智取店錢箱下手，犯案頻繁，車扺犯罪場後再蒙面並使用工具迅速破壞機具取走錢箱，作案時間不到1分鐘 ，讓不少受害電商業者叫苦連天。

苗栗警分局在破案後也向不肖之徒喊話，千萬不要懷疑警方的科技偵查能力與打擊新興犯罪模式的決心。同時也呼籲無人商店業者強化安全防護措施，建立即時通報機制，共同維護社會治安。

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