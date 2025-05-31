三峽車禍肇事翁突離世 新北法制局：財產已假扣押、求償不受影響

新北市三峽19日發生重大車禍，肇事的78歲余姓老翁被送往亞東醫院搶救，歷經2次手術與12天治療後，今天早上7時20分因傷勢嚴重離世。新北市法制局表示，日前已請民團協助對老翁財產假扣押，會照法定程序走，不受影響。

法制局長蔡庭榕表示，市府原本就做好老翁財產的假扣押程序，及求償的保全程序，這部分仍會照著法定程序，還有與市府合作的犯罪被害人保護協會會做好這部分。老翁突然離世，財產變遺產，還是會被假扣押，不會受到影響。